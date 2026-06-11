Бебе номер две: Звездата от "Теория за Големия взрив" Кейли Куоко е на седмото небе (СНИМКИ)

Актрисата Кейли Куоко, позната от сериалите "Теория за Големия врзив" и "Стюардесата" е в един от най-щастливите периоди в живота си. Звездата е бременна с второто си дете от годеника си Том Пелфри, като двамата споделиха новината с поредица от семейни снимки в Instagram.

На кадрите се вижда как двойката позира заедно с дъщеря си Матилда пред цветна празнична торта, която загатва пола на бъдещото бебе, а след това става ясно, че бъдещото бебче ще е момиче. Семейството излъчва радост и сплотеност, а Куоко допълва публикацията си с емоционално послание, в което нарича този момент "сбъдната мечта". Тя признава, че второто ѝ пътуване към майчинството е било по-непредсказуемо, но изпълнено с благодарност.

Куоко нарича бъдещото бебе "малка сестричка", а с чувство за хумор споделя и забавен момент от снимките, на които дъщеря ѝ Матилда показва палав жест, който бързо привлича вниманието на феновете.

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Куоко е добавила и няколко селфи снимки в огледало, на които се вижда бременното ѝ коремче, както и кадри от различни моменти на бременността досега.

Любов от пръв поглед

Актрисата неведнъж е говорила открито за семейния си живот и плановете с Пелфри. През 2024 г. тя сподели, че двойката не бърза със сватбата и е отворена идеята за още деца дори преди да минат под венчилото.

Историята на Куоко и Пелфри започва през 2022 г., когато са запознати от техен общ мениджър. Срещата им се оказва съдбоносна. По думите на актрисата, още при първата им лична среща тя усеща силна връзка, описвайки я като "любов от пръв поглед".

Източник: People

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