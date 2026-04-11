Стефано Габана напусна ръководството на Dolce & Gabbana

Стефано Габана се оттегли от ръководния си пост в модната къща, която създаде заедно с Доменико Долче през 1985 г. Оставката на Габана е в сила на 1 януари, предаде "Асошиейтед прес", като цитира съобщение на компанията.

Естествено развитие

Компанията определя това като "естествено развитие на организационната ѝ структура и управление". 63-годишният Стефано Габана ще продължи да изпълнява творческите си ангажименти в модната къща Dolce & Gabbana, се посочва в съобщението.

Главният изпълнителен директор Алфонсо Долче, брат на съоснователя Доменико Долче, е назначен за нов председател, показва документ на компанията, подаден в Търговската камара в Милано.

Стефано Габана присъстваше на последното модно ревю през февруари в Милано, а Мадона беше сред гостите на първия ред. И той, и Доменико Долче лично я поздравиха.

За периода до 31 март приходите на групата са нараснали с 4% до 1,9 милиарда евро, но компанията отчита нетна загуба от 143 милиона евро.

Източник: БТА