Вики Терзийска преди 10 години: 2016 година промени живота ѝ (СНИМКИ)

16 януари 2026, 16:57 часа 0 коментара
Вики Терзийска, позната на широката публика като вокалистката на популярната група "Мастило", винаги е пленявала феновете си не само с таланта си като певица, но и с естествената си красота и харизма. В последно време тя избира да споделя повече лични моменти в социалните мрежи. А с една от последните си публикации във Faceboo профила си даде възможност на почитателите си да я видят в няколко важни за нея моменти. Така самата Вики си върна спомените отпреди 10 години.

Най-щастливата година

Тогава животът на Терзийска претърпява сериозни и хубави промени. Певицата става майка за първи път - радост, която според нея няма равна на никоя друга. Същата година тя се омъжва и официално започва нов етап в личния си живот, изпълнен с любов и топлина. Освен това 2016 година бележи и началото на проекта "Маргаритка" – творческа инициатива, която бързо се превръща в любима на много деца и техните родители.

2016 година… Станах майка за първи път! Омъжих се! Роди се още една рожба- детският проект Маргаритка! След много...

Posted by Виктория Терзийска - ( Victoria Terziyska ) on Wednesday, January 14, 2026

В същия период Вики решава да промени и средата около себе си. След години живот в центъра на София, тя се премества в спокойното и уютно Кокаляне, където създава дом, изпълнен с хармония, обич и семейно щастие. Именно тази комбинация от лични и професионални успехи прави 2016 година една от най-запомнящите се в живота ѝ.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Вики от Мастило Виктория Терзийска
