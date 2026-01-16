Нети Добрева: За името си, което не харесвала, но сега обича

Спорт:

След като Нети Добрева показа биологичната си майка, за която разбра само преди няколко години, певицата реши да разкаже необикновената история на своето име и сподели за значението му. "Моят случай с името е особена история", призна Нети в интервю за "На кафе". "Майка ми, която ме е родила, ми е дала едно име - Адела. Майка ми и баща ми, които ме взимат, ме кръщават Антоанета - на името на починалото дете на моя баща", сподели тя. 

Но днес всички я знаем само като Нети. Тя самата също се възприема именно с това обръщение. "Аз за себе си, в този живот, съм Нети. И го харесвам заради значението му. Нети значи "пречистване", каза половинката на Дони и допълни, че "се използва в санскритските мантри като "нито това, нито онова".

Снимка: Neti Dobreva/Instagram

Дълги години Нети не разбирала красотата на това "кралско" име, както го нарича сега. "Когато разбрах, че са ми го дали като утеха за това, че едно детенце си е отишло (на 18 месеца), тогава го приех. Аз много обичам моите родители, те също.".

Предизвикателствата на живота

Певицата коментира предизвикателствата в живота. Според нея, истинският живот е, когато усещаш с какво "той те предизвиква, а не да си поставяш рамки". Въпреки това, тя подчерта значението на подготовката във всеки един аспект от живота, защото нещата се появяват, "когато си готов, подготвил си се и имаш вътрешно усещане, че трябва си готов за това, което предстои". 

В края на интервюто Нети говори за силата на думите и колко важно е да споделяме това, което ни е вдъхновило, и да казваме, когато видим нещо хубаво.

Ева Петрова
