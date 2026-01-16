Нети Добрева: За името си, което не харесвала, но сега обича

След като Нети Добрева показа биологичната си майка, за която разбра само преди няколко години, певицата реши да разкаже необикновената история на своето име и сподели за значението му. "Моят случай с името е особена история", призна Нети в интервю за "На кафе". "Майка ми, която ме е родила, ми е дала едно име - Адела. Майка ми и баща ми, които ме взимат, ме кръщават Антоанета - на името на починалото дете на моя баща", сподели тя.

Но днес всички я знаем само като Нети. Тя самата също се възприема именно с това обръщение. "Аз за себе си, в този живот, съм Нети. И го харесвам заради значението му. Нети значи "пречистване", каза половинката на Дони и допълни, че "се използва в санскритските мантри като "нито това, нито онова".

Снимка: Neti Dobreva/Instagram

Дълги години Нети не разбирала красотата на това "кралско" име, както го нарича сега. "Когато разбрах, че са ми го дали като утеха за това, че едно детенце си е отишло (на 18 месеца), тогава го приех. Аз много обичам моите родители, те също.".

Предизвикателствата на живота

Певицата коментира предизвикателствата в живота. Според нея, истинският живот е, когато усещаш с какво "той те предизвиква, а не да си поставяш рамки". Въпреки това, тя подчерта значението на подготовката във всеки един аспект от живота, защото нещата се появяват, "когато си готов, подготвил си се и имаш вътрешно усещане, че трябва си готов за това, което предстои".

В края на интервюто Нети говори за силата на думите и колко важно е да споделяме това, което ни е вдъхновило, и да казваме, когато видим нещо хубаво.

