19 март 2026, 12:45 часа 192 прочитания 0 коментара
Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 21 МИР - Сливен

Представяме ви листата на БСП в 21 МИР - Сливен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Соня Тенева Келеведжиева

2. Румен Христов Христов

3. Стефан Щилиянов Щилиянов

4. Йордан Петров Крълев

5. Мария Радославова Стоянова

6. Николай Демирев Мравов

7. Венелина Добромирова Иванова

8. Десислава Иванова Митева

9. Емил Димитров Андреев

10. Кирил Атанасов Киров

11. Анита Димитрова Иванова

12. Красимир Илчев Илчев

Ивайло Анев Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
