На 6 септември 2025 г. отбелязваме Деня на Съединението. Тази година се навършват 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на Княжество България и Източна Румелия (в пределите на Османската империя). Българското население, останало под османска власт, се стреми към обединяване с освободените българи.

Знамето, което пази клетвите на Съединението: Къде можем да видим българската реликва? (ВИДЕО)

Обединението

Интересни факти, които не знаете за Съединението (ВИДЕО)

През 1880 г. е създаден Българският таен централен революционен комитет (БТРЦК), който се заема със задачата да осъществи обединението на Княжеството с Източна Румелия. За да се координира работата с местното население, се учредяват комитети „Съединение”.

Писател: Тревожа се, че територията ни е обединена, но духът ни е разединен

На 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики (Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия - Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с д-р Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. Два дни по-късно княз Александър Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

Съединение и самоизяждане