Войната в Украйна:

Не ги е страх: Протестиращи рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за "Действие за Палестина"

06 септември 2025, 11:20 часа 269 прочитания 0 коментара
Не ги е страх: Протестиращи рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за "Действие за Палестина"

Стотици пропалестински демонстранти рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за забранената организация "Действие за Палестина" при планираните за днес протести в цялата страна, предаде ДПА. Демонстрантите ще участват в протести в градовете Лондон, Белфаст и Единбург, издигайги лозунги с надписи: "Аз съм против геноцида. Подкрепям "Действие за Палестина".

Гладът в Газа: Държава от Балканите праща голяма помощ

Арести

Британската полиция обяви, че за всеки, който присъства на демонстрацията в лондонския район Уестминстър, ще се смята, че действа незаконно и може да бъде арестуван. Заместник-помощник комисарят на Скотланд Ярд Ейд Аделекън каза: "Действие за Палестина" е организация, която е забранена от правителството на Великобритания. Да членуваш в нея или да изразяваш подкрепа за нея е криминално престъпление", предаде БТА.

Още: Израелската армия обяви, че контролира над 40% от град Газа

"Участниците в този протест, както и в предишни подобни демонстрации го правят, знаейки, че действията им са незаконни", добави Аделекън.

Престъпление според Закона

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Мога да бъда категоричен, че ако изразите подкрепа за "Действие за Палестина" - престъпление съгласно британския закон за тероризма - ще бъдете арестувани", заяви той.

Още: Следвоенният план на Тръмп за Газа: Години под опеката на САЩ и с по-малко палестинци

"Разполагаме с необходимия брой полицейски служители, капацитет за арестанти и всички други ресурси, за да задържим толкова хора, колкото е необходимо", добави заместник-помощник комисарят на Скотланд Ярд.

Хърватия предоставя хуманитарна помощ за цивилното население в Газа за още 1 млн. евро

Министерството на правосъдието на Великобритания съобщи на 5 септември 2025 г., че е изпратило писмо до комисаря на столичната полиция Марк Роули преди протеста в лондонския район Уестминстър. Ведомството каза също така, че полицейските сили в градовете Единбург, Тотнес, Дери и Кендъл са решили да не арестуват издигащи лозунги в подкрепа на организацията демонстранти.

Снимки: Getty images

Израел си върна телата на двама заложници, Нетаняху реагира за останалите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Палестина Ивицата Газа Газа война Израел
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес