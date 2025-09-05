Войната в Украйна:

В град Съединение направиха възстановка на историческите събития от навечерието на 6 септември

05 септември 2025, 23:11 часа 415 прочитания 0 коментара
С възстановка на събития от навечерието на Съединението в град Съединение беше отбелязана тази вечер 140-та годишнина от обедини ето на Княжество България и Източна Румелия.

В автентични униформи пред жителите и гостите на града беше представена подготовката на четата водена от Продан Тишков - Чардафон и тръгването им към Пловдив, за да арестуват генерал-губернатора Гаврил Кръстевич и мирното му отвеждане след това в село Голямо Конаре, предаде БНТ.

Още: Българската армия се включва в честванията на Съединението

За първи път тържествена заря-проверка се проведе и в пловдивското село Първенец – мястото, където е взето решението за осъществяване на Съединението. В празничното шествие до паметника на Захари Стоянов се включи и вицепрезидентът Илияна Йотова. Със заря- проверка бяха почетени събитията и в двете населени места.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
заря ден на съединението град Съединение честване информация 2025
