Зеленски отговори на Путин за среща в Москва: Ела в Киев

Не в Москва, а на друго място - така украинският президент Володимир Зеленски отговори на "идеята" на руския лидер Владимир Путин за среща между двамата в Москва. Путин хем каза, че Зеленски може да дойде и щяло да има 100% гаранции за сигурността му, хем говори как в момента нямало смисъл да има среща, защото двамата нямало да се разберат за промени и компромиси по нищо, свързано с Украйна.

Пред ABC News, Зеленски отвърна задочно на Путин: "Той може да дойде в Киев. Не мога да отида в Москва, когато страната ми е под ежедневен ракетен обстрел, под атаки. Не мога да отида в столицата на този терорист". Според украинския президент, Путин разбира това.

Зеленски счита, че така нареченото предложение на Путин е имало за цел да забави преговорния процес за мир, тъй като украинският президент многократно е заявявал, че е готов да се срещне с владетеля на Кремъл във всякакъв формат. "Ако човек не иска да се среща по време на война, той, разбира се, може да предложи нещо, което не може да бъде приемливо нито за мен, нито за другите", уточни украинският президент.

Досега вече имаше спекулации за няколко места, където може да има среща, включително твърдо неутрална държава като Швейцария или дори Австрия, която има добри отношения с Русия в исторически аспект и в началото на войната опита да обърне внимание директно на Путин, че трябва да спре военните действия.

