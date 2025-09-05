Нова среща с черния леопард на Шуменското плато

Черният леопард се завърна в Шуменското плато, твърди БНР, цитирано от БГНЕС. Ловец разказа, че се е изправил очи в очи с дивото животно. Арх. Добрил Добрев е подал сигнал пред местните власти, че в сряда вечерта, малко след 18 ч, докато бил излязъл на обичайната си горска разходка, се натъкнал на хищника. Спаоред него това е районът, в който черният леопард беше забелязан първоначално и където беше съсредоточено търсенето му. Ловджията разказва, че животното се изправило в цял ръст срещу него – в непосредствена близост. Към този момент обаче няма официална информация за тази случка, както и дали ще бъдат предприети нови действия по издирването и залавянето на черния леопард на територията на природния парк.

„Докато вървях по асфалтовия път, видях, че излезе черно, голямо животно от гората и тръгна по средата на пътя към мен. Когато такова животно тръгне към вас не може съвсем точно да се каже какво е- черно, голямо.

Легнал си на пътя като котка

В един момент обаче аз спрях и тя спря и се обърна да влиза в гората. Тогава я видях ясно – с всички характерни черти. Впечатли ме голямата дълга опашка“, разказва Добрев.

По думите му „като една нормална котка“, леопардът си легнал на пътя. Тогава той се обърнал и бавно, бавно започнал да се отдалечава от дивото животно, поглеждайки през рамо. Добрев разказа, че не се е уплашил при срещата с леопарда.

„Трябва да се вземат мерки. Не е предвидимо кога и дали това животно няма да стане агресивно. Когато ме извикаха в полицията, за да разговаряме по този въпрос, разбрах, че преди е виждана пак на същото място.

Това за мен означава, че това е районът на нейното обиталище – скалите в края на Шуменското плато“, каза мъжът.

