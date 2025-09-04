"Радев няма кадри": Петко Петков обясни защо президентът е изпуснал момента за партия (ВИДЕО)

България има единна политика, свързана с евроориентацията ни. Винаги се е появявали обаче отклонения - хем да сме с тези, хем с онези. Доста разочароващо е да нямаме отместване от мисленето на българските политици - 80 години по-късно. Относно посещението в Китай се заговори за някакви други линии освен обичайната. Това заяви в предаването "Студио Actualno" социологът д-р Петко Петков, коментирайки визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Пекин и вътрешнополитически теми.

Темите на деня

Предстои да видим какво ще е поведението на БСП оттук-нататък. Реално ние отношения с Китай сме имали и винаги ще имаме. Въпросът е какво е продиктувано в тази среща. По-скоро съм на мнение, че тук се действа: “Ако мине и замине”, изрази мнение Петков. По-скоро Желязков ще търси баланс и ще проведе разговор с БСП и тяхното ръководство. Това като сигнал излиза като разнопосочни действия. Предстои да видим дали ще се подобри синхронът, каза социологът във връзка с множеството коментари около визитата.

По думите на Петко Петков президентството държи от дълго време източните тези, които звучат като пропаганда у нас и биват преповтаряни от хората на Румен Радев.

Голямата новина действително е посещението на г-жа Урсула фон дер Лайен в България. ЕК ни казва, че България може да има интерес, може да има печалба от тази инвестиция във въоръжението. Страничните фактори отново се опитаха да замъглят успехите със своите ходове, посочи Петков във връзка с визитата на председателя на Комисията във ВМЗ-Сопот.

На пръв поглед на конкретната фигура на госпожа Йотова се гледа да се опакова като приемлива за президентския пост. Когато тя тръгне да се кандидатира за президент, тогава може да има такава реторика, но в момента така не се прави, подчерта Петков във връзка с коментара на вицепрезидента относно инцидента с GPS-сигнала в самолета на Урсула фон дер Лайен.

На този етап се вижда, че г-н Радев няма да слезе на политическия терен, той няма и банка кадри. Избори се печелят от местните организации, Радев няма такива. Той не е подготвен за това и разчита само на общественото недоволство. Вече се вижда, че българското общество не дава еднолична власт на никого. Тактиката на Радев, че ще помете всички, е дълбоко погрешна. Българското общество очаква коалиционна култура от партиите, изрази мнение още Петко Петков.

