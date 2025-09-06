Колко руски военни има в Украйна? Последни данни на ГУР

Към настоящия момент на територията на Украйна има около 700 хил. руски военни. Това съобщи представителят на Главното разузнавателно управление към министерството на отбраната Украйна Андрей Юсов. Той отбеляза, че бройката включва силите за подкрепа, специалните служби и Росгвардия. Юсов уточни, че по-голямата част от руската групировка е съсредоточена в Донецка област, което говори за главния приоритет на Кремъл.

Войниците от КНДР

По думите на Юсов войниците от Северна Корея воюват само на територията на Руската федерация. През есента на 2024 г. стана ясно, че КНДР е изпратила свои войници да воюват срещу Украйна. Тогава ставаше въпрос за 12 хил. войници. През пролетта на настоящата година разузнаването на Южна Корея съобщи, че в Русия са изпратени още 3000 севернокорейски войници.

По данни на британското разузнаване към март 2025 г. севернокорейската войска е загубила 5000 войници в боевете в Курска област.

В началото на септември разузнаването на Южна Корея съобщи, че около 2 хил. севернокорейски военни са били убити във войната в Украйна.

