Пощите са готови - как ще обменяме евро там? (ВИДЕО)

Над 2200 пощенски станции в цялата страна ще обменят левове в евро, а голяма част от служителите на “Български пощи” вече са обучени да извършват физическа обмяна на банкноти. Това ще се случи обаче след 1 януари 2026 г.

Държавата уверява, че около пощенските клонове, които ще играят ролята на своеобразни банки, ще има засилено полицейско присъствие. Предвижда се от 1 януари да се въведе електронен пенсионен картон, който ще даде възможност на хората да получават пенсията си от всяка една пощенска станция в страната - независимо от адреса на местоживеене.

За служителите в малките населени места ще бъдат осигурени банкнотоброячи и монетоброячи, за да може обслужването на гражданите да бъде по-бързо и ефективно.

Източник: GettyImages

През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото “Български пощи” ще обменя банкноти и монети от левове в евро в размер до 1000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1000 до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка от 3 до 5 работни дни само в предварително обявените пощенски клонове в страната.

Обмяната на банкноти и монети от левове в евро ще се извършва при спазване на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Кредитните институции предоставят на БНБ информация за извършваните от тях услуги по определен от централната банка ред. Банките и “Български пощи” ЕАД са задължени да поставят на видно място в помещенията си информация за условията на извършваните от тях услуги по относимите разпоредби от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

В сайта на държавните пощи вече има и списък с всички станции в страната, които ще са ангажирани с обслужването на гражданите за обмяната на валутата.

И още важна информация

Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето. Банките и „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. със следните ограничения за размера на еднократна трансакция в рамките на един ден:

- Кредитните институции (банките): за суми над 30 000 лв. на една трансакция, след предварителна заявка от 3 работни дни. Това правило се прилага и при внасянето и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка на клиента в евро при кредитна институция (банка), в която е извършена обмяната.

След 30 юни 2026 г. кредитните институции могат да въведат такса за услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасяне и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка. След 30 юни 2026 г. „Български пощи“ ЕАД също може да въведе такса за услугата за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой.