Войната в Украйна:

Пощите са готови - как ще обменяме евро там? (ВИДЕО)

04 септември 2025, 19:30 часа 402 прочитания 0 коментара

Над 2200 пощенски станции в цялата страна ще обменят левове в евро, а голяма част от служителите на “Български пощи” вече са обучени да извършват физическа обмяна на банкноти. Това ще се случи обаче след 1 януари 2026 г.

Държавата уверява, че около пощенските клонове, които ще играят ролята на своеобразни банки, ще има засилено полицейско присъствие. Предвижда се от 1 януари да се въведе електронен пенсионен картон, който ще даде възможност на хората да получават пенсията си от всяка една пощенска станция в страната - независимо от адреса на местоживеене.

За служителите в малките населени места ще бъдат осигурени банкнотоброячи и монетоброячи, за да може обслужването на гражданите да бъде по-бързо и ефективно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: GettyImages 

През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото “Български пощи” ще обменя банкноти и монети от левове в евро в размер до 1000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1000 до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка от 3 до 5 работни дни само в предварително обявените пощенски клонове в страната.

Обмяната на банкноти и монети от левове в евро ще се извършва при спазване на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Кредитните институции предоставят на БНБ информация за извършваните от тях услуги по определен от централната банка ред. Банките и “Български пощи” ЕАД са задължени да поставят на видно място в помещенията си информация за условията на извършваните от тях услуги по относимите разпоредби от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

В сайта на държавните пощи вече има и списък с всички станции в страната, които ще са ангажирани с обслужването на гражданите за обмяната на валутата.

И още важна информация

Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето. Банките и „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. със следните ограничения за размера на еднократна трансакция в рамките на един ден:

- Кредитните институции (банките): за суми над 30 000 лв. на една трансакция, след предварителна заявка от 3 работни дни. Това правило се прилага и при внасянето и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка на клиента в евро при кредитна институция (банка), в която е извършена обмяната.

След 30 юни 2026 г. кредитните институции могат да въведат такса за услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасяне и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка. След 30 юни 2026 г. „Български пощи“ ЕАД също може да въведе такса за услугата за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
евро Български пощи обмяна Студио Actualno
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес