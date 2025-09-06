Генералният щаб на ВСУ: Унищожихме 960 руски войници и 39 артилериайски системи

Руските окупатори продължават активното си настъпление на фронта, но търпят значителни загуби. Това съобщиха от Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна за РБК-Украйна. През изминалото денонощие отбранителните сили на Украйна са унищожили 960 руски нападатели. По този начин от началото на пълномащабната война общите загуби на Русия са вече 1 087 180 души.

На бойното поле са унищожени и десетки единици различна вражеска техника. Само през изминалото денонощие са унищожени 2 танка и 39 артилерийски системи. От началото на войната загубите на руския противник са приблизително:

Войници, танкове, самолети и т.н.: Украинските данни за руските загуби за 3 години война (ВИДЕО)

танкове - 11 161 (+2);

бойни бронирани машини - 23 243 (+0);

артилерийски системи - 32 474 (+39);

РСЗО - 1 480 (+0);

средства на ПВО - 1 217 (+1);

самолети - 422 (+0);

вертолети - 341 (+0);

дронове от оперативно-тактическо ниво - 56 523 (+256);

крилати ракети - 3 686 (+0);

кораби/катери - 28 (+0);

подводници - 1 (+0);

автомобилна техника и автоцистерни - 60 950 (+119);

специална техника - 3 957 (+1).

Така украинските защитници продължават ефективно да спират врага и да му нанасят значителни загуби, както в жива сила и техника, независимо от непрекъснатият натиск на фронта, съобщават още от Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна.

Само за седмица в украинската армия се записа една дивизия младежи, руската пропаганда реагира (ВИДЕО)