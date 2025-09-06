Руските окупатори продължават активното си настъпление на фронта, но търпят значителни загуби. Това съобщиха от Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна за РБК-Украйна. През изминалото денонощие отбранителните сили на Украйна са унищожили 960 руски нападатели. По този начин от началото на пълномащабната война общите загуби на Русия са вече 1 087 180 души.
На бойното поле са унищожени и десетки единици различна вражеска техника. Само през изминалото денонощие са унищожени 2 танка и 39 артилерийски системи. От началото на войната загубите на руския противник са приблизително:
танкове - 11 161 (+2);
бойни бронирани машини - 23 243 (+0);
артилерийски системи - 32 474 (+39);
РСЗО - 1 480 (+0);
средства на ПВО - 1 217 (+1);
самолети - 422 (+0);
вертолети - 341 (+0);
дронове от оперативно-тактическо ниво - 56 523 (+256);
крилати ракети - 3 686 (+0);
кораби/катери - 28 (+0);
подводници - 1 (+0);
автомобилна техника и автоцистерни - 60 950 (+119);
специална техника - 3 957 (+1).
Така украинските защитници продължават ефективно да спират врага и да му нанасят значителни загуби, както в жива сила и техника, независимо от непрекъснатият натиск на фронта, съобщават още от Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна.
