Украйна унищожи руски "БУК М1" за 10 млн. долара (ВИДЕО)

Бойци от Националната гвардия на Украйна са унищожили руски зенитно-ракетен комплекс "БУК М1". Стойността му е 10 млн. долара, съобщи РБК-Украйна. Ударът е извършен от 27-а Печерска бригада в Донецко направление. "БУК М1" - е зенитно-ракетен комплекс със среден обсег. Системата може да поразява едновременно няколко цели на височина от 15 м до 22 км на разстояние до 35 км.
Генералният щаб на ВСУ: Унищожихме 960 руски войници и 39 артилериайски системи
Руски атаки с дронове
Руската войска е пуснала срещу Украйна ударни дронове тип "Шахед" сутринта на 6 септември 2025 г. В момента има опасност за северните области на страната, съобщиха от въздушните сили на ВСУ, предаде РБК-Украйна. За възможни удари са предупредени жителите на Черниговска област и Вишгородски район на Киевска област. Съобщава се за пуск на руски дронове от няколко направления.
От началото на месеца
Русия удари жп линия до Славянск
Само от началото на месеца Русия е изстреляла срещу Украйна 1300 дрона, стотици авиационни бомби и десетки ракети. Това съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски. През нощта на 5 срещу 6 септември са нанесени удари по гражданската инфраструктура.
