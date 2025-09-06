Трусовете не спират: Поредно силно земетресение в Афганистан

Няколко дни след разрушителното земетресение в източната част на Афганистан снощи там отново бе регистриран земен трус с магнитуд 5,2, съобщи Геологическата служба на САЩ. По данни на службата епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 км в източната провинция Кунар. Трусът е усетен също така и в афганистанската столица Кабул, съобщи жител на града за ДПА. Засега няма данни за жертви или нанесени щети.

Най-малко 600 души са загинали при земетресението в Афганистан

Помощ

На 2 септември 2025 г. Европейският съюз обяви, че тази седмица ще изпрати 130 тона хуманитарна помощ в Афганистан, който бе разтресен в на 31 август вечерта от мощно земетресение, което по последни данни е причинило смъртта на над 1400 души, а хиляди хора бяха ранени, предаде Франс прес.

ЕС освен това планира да отпусне и един милион евро за спешна помощ за международните организации, които вече са на мястото, се казва в изявлението.

Тази нова помощ е в допълнение към вече отпуснатите 161 милиона евро по-рано тази година за финансиране на хуманитарните организации в страната, които бяха тежко засегнати от решението на САЩ – един от основните донори – да спре финансирането им.

Вашингтон, които отпусна 3,71 млрд. долара след връщането на власт на талибаните през 2021 г., намали тази помощ през януари, с което причини сериозна бюджетна криза в целия хуманитарен сектор.

