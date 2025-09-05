Есента идва с листосъбирач и верижен трион с 50% намаление в Kaufland

С новия сезон идват и новите оферти на Kaufland. Освен качествени хранителни продукти, веригата предлага на своите клиенти богат асортимент от стоки за ежедневието – от поддръжката на дома и градината до всичко необходимо за първите учебни дни. Всеки, който пожелае, може да се запознае с разнообразните оферти в седмичната брошура тук.

Притежателите на Kaufland Card могат да се възползват от 50% намаление на артикулите на AKITA TOOLS – електрически листосъбирач с функции за издухване, всмукване и дробене (3300 W с 3 г. гаранция) на цена от 64,89 лв. и бензинов верижен трион с нож 50 см, мощност 2200 W и двойна предпазна верига за 119,90 лв. За всички, които обичат да поддържат градината в перфектен вид, специалните предложения на PARKSIDE® улесняват всички градинари с кожени градински ръкавици за 9,99 лв., разнообразни градински ножици за 4,99 лв. и акумулаторна градинска ножица (4 V) за 29,99 лв.

За всички майстори Parkside се включва страхотни предложения. Сред тях – комбиниран акумулаторен уред 3 в 1 за 119,90 лв., къртач за бетон, камък или зидария за 139,90 лв., бензинов трион за 119,90 лв. и шлайфмашина за за стени и тавани за 159,90 лв.

Освен за чистотата и красотата навън, Kaufland се грижи и за уюта в кухнята, където всяко ястие започва с добри съдове и надеждна техника. За любителите на домашно приготвената храна ритейлърът предлага избор от комплект съдове за готвене Daily Cook Tefal от 8 части с 50% намаление за 139,90 лв. и стилния Ingenio Emotion Tefal от 12 части със същата отстъпка за 219,90 лв. За по-лесно и здравословно готвене - PHILIPS фритюрник с горещ въздух с 12 програми струва 109,90 лв. Kaufland знае, че с BOSCH приготвянето на всяко ястие е удоволствие. Затова предлага на клиентите си пасатор и миксер с две скорости - и двата за по 39,99 лв.. Кухнята не е запълнена без аромата на кафе. Kaufland се е погрижил да предостави оферта с 49% намаление на кафемашината KRUPS VERTUO POP за капсули Vertuo, на цена от 89,99 лв., както и Кафеавтоматът на DeLonghi също е с 28% намаление и струва 499,90 лв. А за тези, които обичат по-освежаващи и различни напитки - BRAVISSIMO миксер за фрапе с 40% намаление струва 11,99 лв. За завършек на всяка трапеза изборът пада върху красиви чинии и купи Zelie в различни размери с 50% намаление за 1,59 лв., както и чаши Pasabahce 263 мл или 255 мл за 5,99 лв.

Новият сезон може да е и повод всеки да направи подарък за себе си, който да улесни ежедневието. За личната грижа Kaufland е подготвил специални предложения, които съчетават практичност и достъпна цена. Клиентите могат да се възползват от 50% намаление на PHILIPS самобръсначка за 34,99 лв. и AYCO сешоар с дифузер, за 14,99 лв. За бърз и ефективен стайлинг пресата за коса до 180 °C е на същата цена - 14,99 лв..

Подаръкът за себе си може да бъде и ново хоби – спортът. Kaufland е подготвил за клиентите си изгодни оферти, които ще вдъхновят всеки да бъде по-активен. Постелката за фитнес NEWCENTIAL с размери 61 x 173 x 0,4 см е удобна за тренировки у дома и струва само 13,99 лв. За разнообразни упражнения може да бъде изберан комплект гирички NEWCENTIAL – 2 x 3 кг или 2 x 4 кг на цена от 27,99 лв. Подходящото спортно облекло също е важно – тениска PUMA в размери S до XL е 26,99 лв. и къс панталон в размери M до XXL за 18,99 лв. За още повече удобство при тренировки и пътувания Kaufland предлага продукти на NIKE с 50% отстъпка - спортен сак с обем 95 л на специална цена от 37,99 лв. и раница с вместимост 18 л също за 37,99 лв.

Ритейлърът не е забравил, че първите дни на есента съвпадат с началото на учебната година – период на промяна, а понякога и стрес. Хипермаркетът предлага и практични решения за съхранение и носене на храната в училище. Maped кутия за храна с вместимост 1,4 л е на цена от 9,99 лв., а бутилка от 580 мл в различни цветове – 13,49 лв. За поддържане на свежестта Maped термочанта е с 40% намаление за 17,99 лв. А за удобство през целия ден HERLITZ раница с размери 43 x 29 x 22 см се предлага на специална цена от 49,99 лв.

За училище ритейлърът предлага още тетрадки Spree - Elit A5 60 листа за 1,69 лв., А4 60 листа за 3,29 лв. BIC също предлага различни аксесоари за несесера – 4 броя химикали за 1,39 лв., флумастери 12 цвята за 4,79 лв. и цветни моливи за 3,89 лв. Maped предлага и намалени на половин цена чертожни елементи за 2,99 лв., острилка за 1,59 лв. и др.