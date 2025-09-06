Русия удари жп линия до Славянск

На 6 септември 2025 г. руските войски са нанесли удар по железопътна линия в Донцека област. В резултат на обстрела редица влакове се движат със закъснение, съобщи РБК-Укранйа. "Сутринта започва с обстрел на железопътната инфраструктура в Донецка област. Имаме участък без ток преди Славянск и като следствие ще има забавяне на крайградските и далечни линии", уточниха от жп службата на Украйна.

Щети

Припомняме в нощта на 28 август руските войски нанесоха удар по граждански пътнически подвижен състав. Тогава бяха нанесени щети на парк скоростни влакове "Интерсити+". В нощта на 30 август Русия атакува с дронове и ракети от различен вид. Заради обстрела на Киевска област редица влакове бяха спрени.

Удари на ВСУ

По-рано от Генералния щаб на ВСУ съобщиха, че през изминалото денонощие отбранителните сили на Украйна са унищожили 960 руски нападатели. По този начин от началото на пълномащабната война общите загуби на Русия са вече 1 087 180 души.

На бойното поле са унищожени и десетки единици различна вражеска техника. Само през изминалото денонощие са унищожени 2 танка и 39 артилерийски системи.

