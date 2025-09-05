Най-важните новини за деня: 5 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 септември 2025 г.

ПРЕБИТИЯТ ПОЛИЦЕЙСКИ ДИРЕКТОР: "ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТ" ЗА "НОВА ПАРТИЯ" Е В ОСНОВАТА, СМЯТА ПРЕМИЕРЪТ

"Целенасочените атаки срещу институциите подкопават доверието на обществото" - това е посланието на премиера Росен Желязков след инцидента с началника на ОДМВР–Русе старши комисар Николай Кожухаров. Той бе пребит от младежи, след като им направил забележка пред жилището си, защото правели дрифтове с автомобили. Откаран беше в болница, където му бе направена спешна операция. Състоянието му бе критично, а според БНТ и bTV то се е влошило още след хирургическата интервенция. Няма промяна в състоянието му, съобщиха от УМБАЛ "Канев".

ДО 15 Г. ЗАТВОР ГРОЗИ ДВАМА ОТ МЛАДЕЖИТЕ, НАПАДНАЛИ ДИРЕКТОРА НА МВР В РУСЕ

Затвор до 5 и до 15 години съответно могат да получат младежите, нападнали директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров и негов 36-годишен съсед. Това съобщиха на съвместен брифинг заместник-окръжният прокурор Мирослав Маринов и заместник-директорът на ОДМВР-Русе комисар Александър Ковачев. Кожухаров бе пребит, след като направил забележка на обвиняемите пред жилището си, защото правели дрифтове с автомобили. Откаран беше в болница, където му бе направена спешна операция. Състоянието му бе критично, а лекарите успяха да спасят бъбрека му.

980 КОЛИ И ДЖИПОВЕ ПЛЮС 285 МОТОРА: МВР ПАК ПАЗАРУВА, ИМА ПРИЗИВ ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ

Спрете поръчка за закупуване на нови коли и мотори за МВР - общо 1000 автомобила (бел. ред. - всъщност 980) и 285 мотора. Предвидените пари са над 126 млн. лева (126 514 133 лв.) - това казва неправителствената организация Институт за пътна безопасност (ИПБ). Организацията е водена от бившия шеф на КАТ-София Богдан Милчев. Становището ѝ за обществената поръчка е изложено в писмо до премиера Росен Желязков.

ВЛАСТТА ПАК ПРАВИ ОПИТ ДА КРИЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ: ГОВОРИ АДВ. АЛЕКСАНДЪР КАШЪМОВ (ВИДЕО)

Посред лято Министерството на електронното управление (МЕУ) направи предложения за промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Преди да бъдат внесени в Министерския съвет и съответно след това в Народното събрание, промените бяха предоставени за обществено обсъждане от 18 юли до 18 август. В предаването Студио Actualno адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Фондация „Програма достъп до информация“, обясни защо тези промени са поредният опит властта да крие обществена информация от гражданите: “Благовидният претекст, да започна с него, е че трябва да се въведе в нашето законодателство един европейски регламент, който е известен с названието Акт за управление на данните (АУД).

БОРИСОВ ПО ДОМОВА КНИГА: КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ С ПП-ДБ, БЛАГОМИР КОЦЕВ И ПРЕБИТИЯТ ШЕФ НА МВР В РУСЕ (ВИДЕО)

"Разбира се, че трябва да имаме общ кандидат. Единен - център - дясно, обществено приет с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии. Човек, който да може 400-500 хил. гласа периферия той да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент. Всичко останало е обречено на неуспех", коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с идеята на ПП-ДБ за обща президентска кандидатура в десния сектор.

"НЯМАМ НАМЕРЕНИЕ ДА ПОДАВАМ ОСТАВКА": ЗАФИРОВ ОТГОВОРИ НА КРИТИЦИТЕ СИ ЗА КИТАЙ

"Нямам никакви намерения да подавам оставката", каза вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров в интервю за БНР във връзка с визитата си в Китай, заради която от "Продължаваме промяната - Демократична България" поискаха да се откаже от поста си в правителството. Според него няма логика в огромната част от нещата, които са се изприказвали за тази визита. Зафиров подчерта, че със Си Дзинпин се е ръкувал в качеството на водач на българската делегация на тържествата по повод 80-ата годишнина от победата на фашизма.

ФАНТАСМАГОРИЯ Е ДА СЕ НАМАЛИ ДЕФИЦИТЪТ В БЮДЖЕТА: ДЯНКОВ ЗА БЮДЖЕТ 2026

През септември и октомври влизаме в бюджетната процедура и ще видим кой е крив, кой е прав и дали става въпрос за фантасмагории за средствата от размера на ДДС в Бюджет 2026. Ще продължим да разработваме анализи и за свръхпечалбите на банките. Това заяви председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков пред bTV. Още: Икономисти: Увеличението на данъците няма да реши структурния проблем

УКРАЙНА НА ФОКУС: ТРЪМП ОПИТВА ДА ИЗПОЛЗВА ЕС СРЕЩУ КИТАЙ, РУСИЯ НЕ ОТСТЪПВА ЗА ЗАПАДНИ МИРООПАЗВАЩИ СИЛИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Немислимо. Русия няма да обсъжда "никаква чуждестранна намеса в сферата на сигурността под каквато и да е форма, в какъвто и да е формат". "Фундаментално недопустимо е". Това е официалната руска реакция на вчерашната среща в Париж на "коалицията на желаещите". Това са държавите, които са готови да помагат на Украйна военно, за да защити суверенитета и териториалната си цялост. Коалицията проведе разговор и с американския президент Доналд Тръмп след срещата – във видеоформат, още: 26 страни ще пратят "сили за подсигуряване" в Украйна, САЩ подкрепят и са готови за санкции срещу Русия (ВИДЕО)

НОВИ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ: НАСТРОЕНИЕТО НА ТРЪМП И НЕДОВЕРИЕ КЪМ НЕГО ОТ ЕВРОПА

Европейските лидери масово не вярват, че американският президент Доналд Тръмп е наистина готов да засили натиска срещу Путинова Русия, за да има реални преговори за мир в Украйна. От своя страна в Белия дом съветници на Тръмп смятат, че някои европейски лидери публично подкрепят усилията на президента Тръмп да сложи край на войната в Украйна, докато тихомълком правят друго - заради срещата на президента на САЩ с руския лидер Владимир Путин в Аляска. Това пишат германският таблоид Bild и изданието Axios.

ТРЪМП ИМА ГОЛЯМ ШАНС ДА УСПЕЕ С ПУТИН: ПОГЛЕДЪТ НА БИВШ ЗАМ.-ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР НА САЩ

След като руският лидер Владимир Путин продължава да не отстъпва по отношение на Украйна, някои критици бързо осъдиха организираната от Тръмп среща на върха в Анкъридж като загуба на време. Други стигнаха по-далеч, казвайки, че Тръмп по същество е капитулирал пред Путин подобно на британския премиер Невил Чембърлейн пред Адолф Хитлер в Мюнхен през 1938 година, пише в публикуван от The National Interest анализ.

ПУТИН СЪЗДАВА СУПЕР ПРИЛОЖЕНИЕ: НА РУСНАЦИТЕ НЕ ИМ ХАРЕСВА, НО НИКОЙ НЕ ГИ ПИТА

Властта в Кремъл е готова с ново приложение, което ще бъде инсталирано на всички телефони в Русия. И без значение, че на мнозина руснаци това няма да се хареса, те все пак така или иначе ще бъдат длъжни да го имат на телефоните си, пише The Economist.

ТАЙНАТА МИСИЯ НА САЩ В СЕВЕРНА КОРЕЯ ЗА ПОДСЛУШВАНЕ НА КИМ ЧЕН УН

В една зимна нощ в началото на 2019 г. група "Морски тюлени" - най-елитната специална част във ВМС на САЩ - изплува от черното море и се промъква до скалистия бряг на Северна Корея. Сложната секретна мисия е с цел да се постави електронно устройство, което да позволи на Щатите да подслушват комуникациите на диктатора Ким Чен Ун. Това се случва по време на ядрените преговори с президента Доналд Тръмп в първия му мандат.

БЪЛГАРКАТА, КОЯТО СПЕЧЕЛИ ЗЛАТЕН, СРЕБЪРЕН И БРОНЗОВ МЕДАЛ НА ЕДНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.