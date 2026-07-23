23 юли: Русия предлага съюзничество на България по време на Първата световна война

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23 юли 1914 г.: Русия отправя към България предложение за съюз в избухналата Първа световна война

На този ден през 1914 година Русия отправя към България предложение за съюзничество в Първа световна война, избухнала на 15 юли (по стар стил или 28 юли по нов стил) същата година. България отхвърля отправеното предложение с мотива, че желае да запази неутралитет.

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След убийството на Франц Фердинанд, Австро-Унгария поставя ултиматум на сръбското правителство. Австро-унгарският престолонаследник Франц Фердинанд и съпругата му са убити на 28 юни 1914 година в Сараево. Убийството е извършено от сръбския студент Гаврило Принцип, който е член на тайното националистическо движение “Млада Босна". Движението се бори срещу австро-унгарското господство в Босна и Херцеговина.

За подготовката и извършването на убийството атентаторите разчитат на сръбската терористична организация "Черната ръка". Това става причина Австро-Унгария да отправи обвинения към сръбското правителство, че стои в основата на заговора. След убийството започват множество съдебни процеси, а също така и екзекуции на сърби, живеещи на територията на Босна. Тъй като убиецът е прекалено млад, за да му бъде наложена смъртна присъда, той е затворен в крепостта Терезиенщад. На 28 април 1918 г. той умира от туберкулоза, докато излежава присъдата си там.

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Сърбия отказва да приеме искането на Австро-Унгария за разследване на сръбската армия. В резултат на това е обявена война на Сърбия. Сръбското правително е обвинено за съучастие в Сараевския атентат. Придържайки се към съветите на Русия, сръбското правителство приема всички искания, съдържащи се в австро-унгарския ултиматум, с изключение на едно - Сърбия не приема искането за допускане на австро-унгарски органи на сръбска територия, които да извършат разследване на атентата. От своят страна австро-унгарското правителство, повлияно от Германия, пренебрегва всякакво посредничество и действия, съобразени със спазването на международната дипломация и обявява война на Сърбия.

На 1 октомври (стар стил), 14 октомври (нов стил) 1915 г. България влиза в конфликта на страната на Централните сили с надеждата, че ще успее да си върне териториите, които губи след Междусъюзническата война. С това свое решение България се изправя директно срещу Антантата, където ключовата роля е на Руската империя.

След присъединяването на България на страната на Централните сили, Русия обявява война на страната ни. Български и руски войски водят тежки битки на Добруджанския фронт.

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