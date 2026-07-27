27 юли: Освободена е Варна

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27 юли 1878 година: Освобождението на Варна

На този ден през 1878 година Варна е освободена от турско робство. Въпреки че Санстефанският мирен е подписан още през март и в него е упоменато, че Шуменската и Варненската крепости трябвало да бъдат освободени, турските гарнизони не се оттеглят. След подписването на договора, решенията в него е трябвало да се обсъдят и узаконят на предвидения за тази цел международен конгрес на великите европейски сили. Но едва на петото заседание на Берлинския конгрес, което се състои през юни 1878 г., е взето окончателно решение. След подкрепата към Русия от страна на Бисмарк, Турция приема да участва в преговорите за изтегляне на османските гарнизони от Варна.

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Заради стратегическото военно и търговско значение на града, преговорите се проточват. Едва след като Русия потвърждава за пореден път, че ще изтегли войските си от Цариград и ще освободи турските пленници, Турция склонява да предаде Шумен и Варна. Първоначалната договорка била за освобождаването на Шумен, като през това време гарнизонът е трябвало да се пренесе във Варна.

След като генерал Аркадий Столипин пристига от Цариград, той разбира, че турските генерали все още не са получили никакви указания за водене на преговори. Фазлъ паша упорито отказва да предаде крепостта под предлог, че не е получил нареждане от Цариград.

Ген. Столипин успява да го убеди да допусне в крепостта една руска рота. Заедно с ротата на 22 юли в крепостта влизат и православни духовници, за да отслужат тържествен молебен за здравето на императрица Мария Александровна. Междувременно ген. Тотлебен, който е главнокомандващ руските войски, нарежда те да поемат към Варна и да заемат външните укрепления. Но в отговор на неговите действия Фазлъ паша заплашва с настъпление към демаркационната линия. Дори и след като султанът известява, че варненският гарнизон трябва да напусне града, пашата продължава да се съпротивлява, заявявайки, че все още не е получил нареждания от Портата.

Разгневен от случващото се, ген. Столипин заминава за Цариград, за да вземе лично нареждането за оттеглянето на турския гарнизон. На 26 юли ген. Столипин се връща и лично връчва заповедта на Фазлъ паша.

На 27 юли с цветя, с хляб и сол и със сълзи от радост, българите се събират в двора на училището и черквата, за да посрещнат освободителите си.

Тъй като портите на крепостта са залостени отвътре, се налага руските войници да се прехвърлят през Илдъз табия. След продължителен разговор с турските пазачи портите най-после са отворени. Ген. Столипин пристига по обяд във Варна заедно с полка си. Веднага след това в черквата е отслужен благодарствен молебен. Освободителите са посрещнати с благодарствена реч от учителя Димитър Станчев.

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