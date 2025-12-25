Лайфстайл:

377 снегорина са на терен: Не ги изпреварвайте

25 декември 2025, 16:29 часа 314 прочитания 0 коментара
Временно за снегопочистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през прохода „Превала”. Екипи на Агенция „Пътна инфраструктура“ обработва настилките с 377снегопочистващи машини, съобщиха от МВР. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали.

Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Апелът на "Пътна полиция" 

„Пътна полиция“ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

Опасност от лавини

В Троянския Балкан вали обилен сняг, а от Планинската спасителна служба в Троян препоръчват на туристите да тръгват добре подготвени към планината. Началникът на службата Марин Сираков предупреди, че има опасност и от лавини, предаде БНР.

"Ситуацията в планината е изключително зимна. Падналите през последното денонощие снегове не са малко. Затова хората, които се отправят към високите части на планината, да бъдат предпазливи - заредени телефони, добра екипировка, дрехи за преобличане - и добре да си преценяват маршрута. В момента вали сняг, интензивен", каза то. 

Снегът и електрозахранването

Междувременно няколко населени места в област Плевен са без ток. Без електричество бяха временно снощи и селата Здравец, част от Приселци, и Бенковски, община Аврен, област Варна. ОЩЕ: На Коледа: Пет села в Плевенско са без ток

