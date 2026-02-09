Най-важните новини за деня: 9 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 февруари 2026 г.

"ПЕТРОХАН": РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ПОКАЗАХА ЗАПИСИ, ОБЯВИХА ОСНОВНАТА ВЕРСИЯ И ХРОНОЛОГИЯТА (ВИДЕО)

Разследващите по случая "Петрохан" обявиха, че една от основните версии, по която се работи, е "убийство, последващо самоубийство, или самоубийство". Става въпрос и за трите тела, намерени пред хижата, и за другите три, открити вчера, 8 февруари, в подножието на връх "Околчица". От МВР и прокуратурата показаха записи от камери, които хвърлят малко повече светлина върху тема №1 за обществеността у нас през последната седмица. Дадоха и повече яснота около хронологията на събитията, макар отново да останаха неизвестни.

ПЕТРОХАН, ТАЙНИ КЪЩИ ЗА СКЛАДИРАНЕ НА МИЛИАРДИ, ВЕРСИИТЕ: СПЕЦИАЛЕН АНАЛИЗ НА СТЕФАН ГАМИЗОВ (ВИДЕО)

Адова колонада. Аз не мога ви кажа факти, но и не мога да вляза в теория на конспирацията. Аз имам изградени изводи за себе си. Дълбоко убеден съм, че става въпрос за екзекуция с цел да се прикрие друга престъпна дейност. Най-вероятно става дума за къща и склад за пари, които са обществени средства.

"ПОТЪНАХМЕ В МЪГЛА" И "ПАРТИЗАНИ ЛИ СА МВР"? ЕКСПЕРТИ ЗА СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН"

"Партизани ли са МВР?". Този въпрос зададе в сутрешния блок на БНТ бившият вътрешен министър Емануил Йорданов по повод случая с "Петрохан", при който бяха открити шест трупа - първо три тела в хижата край село Гинци, а след това още три край връх Околчица. Думите му бяха в контекста на оскъдната информация по случая от страна на органите на реда и прокуратурата.

ИЗПУСНА ЛИ МВР И ГОТВИ ЛИ СЕ ЗАГОВОР В ТРАГЕДИЯТА "ПЕТРОХАН": АНАЛИЗ ЗА ШЕСТОРНОТО УБИЙСТВО

Валери Йорданов, бивш директор на СДВР, заяви, че трагедията „Петрохан“ би могла да се определи в две части: убийства без аналог и работата на контролните органи. МВР действа съобразно обстановката и така, както трябва. Друг е въпросът, че се чуха мнения да не се подава информация към обществото. Не може да се подаде информация, която не е установена със сигурност, и информация, която да попречи на разследването. МВР нищо не са изпуснали, коментира той в студиото на bTV. Още: Разширено меланхолно самоубийство: Психиатър с теория за мистериозното убийство на Петрохан

РУМЕН РАДЕВ С ПЪРВА ЯРКА ПОЗИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ТЕРЕН - ЗА СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН"

Доскорошният президент Румен Радев подчерта няколко акцента по случая с тройното убийство в хижа "Петрохан" и откритите впоследствие още три тела в подножието на връх "Околчица". Бившият държавен глава, който обяви участие на предстоящите предсрочни парламентарни избори напролет, написа във Facebook, че не смее да прави заключения, защото това е работа на институциите, но изказа мнението си по тема №1 у нас.

"ОЛИГАРСИТЕ ЩЕ ХУКНАТ СЛЕД РАДЕВ": ПОЛИТОЛОЗИ КОМЕНТИРАТ ФИНАНСИРАНЕТО НА КАМПАНИИТЕ

В сутрешния блок на БНТ се оформи интересна дискусия за финансирането на предизборните кампании на партиите и парите на олигарсите. Темата повдигна политологът Страхил Делийски в контекста на промените на върха на БСП и трудностите пред новоизбрания лидер на Столетницата Крум Зарков, но тя беше продължена от проф. Румяна Коларова по адрес на новия играч на политическия терен Румен Радев.

БЪЛГАРСКА ОБЩИНА РАЗМЕНИ С ИНВЕСТИТОР 10 000 ДКА ПАСИЩА СРЕЩУ УЛИЧНИ ЛАМПИ, МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА И ПОМОЩ ЗА МЕСТНИЯ ФУТБОЛ

Кметът на Сухиндол (обл. Велико Търново), общинският съвет и директорът на РИОСВ – Велико Търново скоростно придвижват проект за огромен соларен парк, който ще унищожи близо половината пасища в землището на общината, а на всичкото отговоре това се прави в разрез със закона, твърди Антикорупционният фонд (АКФ). С определение от 28 януари Административният съд във Велико Търново отмени допуснатото от директора на регионалната инспекция по околната среда предварително изпълнение на инвестиционното намерение, което предвижда урбанизирането на близо 9500 декара пасища и земеделски земи за строеж на соларен парк с мощност от 500 мегавата.

ДЕСЕТИЛЕТИЯ ВОЕННО ОБЕЗКЪРВЯВАНЕ НА УКРАЙНА, ЗА ДА РУХНЕ ПРЕД РУСИЯ: ЗЕЛЕНСКИ С ВИЗИЯ ЗА КАРДИНАЛНА ПРОМЯНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Част от голямата картина как е възможно Украйна да се окаже непреодолимо препятствие и в бъдеще за агресията на същества с имперски комплекси като руския диктатор Владимир Путин – за това говори украинският президент Володимир Зеленски. Коя част имаше предвид той – противовъздушната отбрана (ПВО), която както е видно от вече почти 4 години пълномащабна война е изключително ключова за способностите на Украйна да устои на армията на Путин.

КИБЕРАТАКИ, ПОЛЕТИ С ДРОНОВЕ И ПАЛЕЖИ: БОЛНИЦИ В ГЕРМАНИЯ СА В РИСК

Асоциацията на болниците в Берлин (АББ) предупреди за “необясними” инциденти, които напоследък зачестяват край медицинските центрове в германската столица - от прелитащи дронове над болниците до кибератаки, взломни кражби и палежи. От АББ обясняват, че поне част от тези инциденти са класифицирани като прояви на хибридна война. “Защитата на медицинските заведения вече не е само вътрешен проблем, а казус, който засяга силите за сигурност в държавата”, пише още в становището.

РАЗКРИТИЕ: ФБР НЕ ОТКРИВА ТРАФИК НА ЖЕНИ ЗА СЕКС С ВЛИЯТЕЛНИ МЪЖЕ ПО СЛУЧАЯ "ЕПСТИЙН"

ФБР са прегледали подробно банковите документи и имейлите на Джефри Епстийн, претърсили са домовете му, прекарали са години в разпитване на жертвите му и проучване на връзките му с някои от най-влиятелните хора в света. И докато бяха събрани достатъчно доказателства, че покойният вече финансист е злоупотребявал сексуално с непълнолетни момичета, има оскъдни доказателства, че той е ръководел мрежа за трафик на жени, обслужваща влиятелни мъже, показва преглед на вътрешни документи на Министерството на правосъдието на САЩ, направен от Associated Press.

КИТАЙ ИМА ПЛАН КАК ДА СВАЛИ ДОЛАРА ОТ ТРОНА. ЩЕ СРАБОТИ ЛИ?

Китай се стреми да използва нововъзникващите възможности, за да оспори господството на Съединените щати в световната финансова система и да засили международното си влияние чрез отслабване на долара, пише CNN.

"ИСТОРИЧЕСКИ ШАНС": ИЗРАЕЛ ПРЕДУПРЕДИЛ ТРЪМП, ЧЕ ЩЕ АТАКУВА ИРАН БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ

Израел е информирал САЩ за готовността си да действа едностранно, ако Иран пресече установената „червена линия“ по отношение на разработването на балистични ракети. Страната счита ракетната програма на Техеран за екзистенциална заплаха за своята сигурност, съобщава The Jerusalem Post, позовавайки се на израелски източници в областта на отбраната. Израелски представители по сигурността са провели поредица от закрити консултации на високо равнище с американските си колеги през последните седмици, по време на които са изразили намерението си да унищожат ракетните способности и производствената инфраструктура на Ислямската република, ако се наложи.