БДЖ с допълнителни места за "Сурва" в Перник

БДЖ осигурява допълнителни влакове и допълнителни места в редовните композиции, които преминават през гара Перник в почивните дни 17, 18, 24 и 25 януари за посетителите на международния фестивал на маскарадните игри "Сурва", който ще се проведе в граса в два последователни два уикенда на месеца.

За да гарантира удобното и безпроблемно придвижване на своите клиенти, националният железопътен превозвач осигурява допълнителни влакове, които ще пътуват между София и Перник. Така желаещите да посетят фестивала ще имат възможност да избират измежду над 20 влака на ден в посока.

С двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси извънредно ще се движат следните четири влака, които по разписание пътуват само в делнични дни:

Крайградският пътнически влак № 50273 от София за Перник, който заминава от Централна гара София в 11:35 ч. и пристига в Перник в 12:30 ч.;

Крайградският пътнически влак № 50270 от Перник за София, който тръгва от Перник в 12:35 ч. и пристига в София в 13:31 ч.;

Крайградският пътнически влак № 50275 от София за Перник, който заминава от Централна гара София в 13:45 ч. и пристига в Перник в 14:42 ч.;

Крайградският пътнически влак № 50272 от Перник за София, който потегля от Перник в 14:45 ч. и пристига в София в 15:40 ч.

Цената на билет за пътуване от София до Перник е 1.43 евро (2.80 лв). Притежателите на железопътни карти ползват намаление от крайната цена, като за тези клиенти билетът за пътуване с пътнически влак е на стойност 0.82 евро (1.60 лв.). „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД предлага и еднодневни карти за неограничено пътуване между София и Перник. Цената на картата е 2.56 евро (5 лв.).

От БДЖ призовават пътуващите за празника да се снабдят предварително с превозни документи. След изчерпване на капацитета на влаковете продажбите ще се преустановяват, както на билетни каси, така и онлайн.

Клиентите на БДЖ могат да получат подробна информация за разписанията на влаковете от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси в железопътните гари и бюра в страната или на националния информационен телефон 02/931 11 11.