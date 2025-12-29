Възстановено е движението на влакове между гарите Гурково и Твърдица

Възстановено е движението на влаковете в междугарието Гурково - Твърдица, част от Подбалканската железопътна линия (София - Карлово - Бургас), към 11:50 часа днес, съобщиха от пресцентъра на БДЖ.

Заради повреда в контактната мрежа вследствие на влошени метеорологични условия и ураганен вятър то бе прекъснато от 22:45 ч. снощи, съобщиха по-рано от пресцентъра на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Незабавно са сформирани аварийни екипи на ДП НКЖИ за отстраняването на повредата и възстановяване на напрежението в контактната мрежа в участъка.

Пътниците от засегнатите влакове се превозваха с автобуси в участъка Твърдица - Дъбово.

От БДЖ уточниха за БТА, че засегнатите влакове, превозвали пътници, са общо осем. Снощи към момента на възникване на аварията е било засегнато движението на товарен влак.