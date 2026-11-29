Страната е в снежен капан! Бедстващи хора от влака от София до Варна стоят шест часа блокирани и не могат да стигнат до желаната от тях дестинация - в района на село Елисейна. Молят за храна и вода. Алармират, че от БДЖ не си вдигате телефоните, а във влака няма парно и е студено. Още: АПИ се готви за снега: От утре въвежда нови правила при натрупване над 15 см

Зимата в силата си

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На друго място в страната ученически автобус и стотици автомобили са блокирани в километрична колона в района на Копяновец на път Е79 между Ботевград и Мездра. Движението в посока Мездра е спряно вече шест часа.

Причината са аварирали тежкотоварни автомобили в района, заради които и снегопочистващата техника е останала блокирана и не може да продължи работата си.

Заради обилен снеговалеж е затворен за движение пътят между Обзор и Несебър. Ограничението обхваща близо 31-километров участък от главния път Бургас - Варна.

Движението в района се регулира от екипи на полицията. От Агенция „Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да следват обозначения обходен маршрут.

Към момента няма информация кога движението ще бъде възстановено.

Какво се случва в София?

170 снегорина почистват София, като приоритет са булевардите, по които се движи градският транспорт. Няма получени сигнали при придвижването на градския транспорт в София. Почистват се спирките и подлезите, информира още БНТ.

На въпрос на водещия Георги Любенов към репортере на място - докато са се придвижвали до мястото на брифинга колко снегорина са видели, репортерът отговори - едва 2 или 3..

Същевременно Столичната община въвежда временна организация на движението на автобусните линии заради очакваните интензивни снеговалежи през нощта срещу неделя, образуването на значителна снежна покривка в планината и опасността от заледяване на пътните настилки вследствие на падналите през съботния ден дъждове. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Според прогнозата за времето снеговалежите ще продължат поне до обяд в неделя, като максималните температури в Софийско ще бъдат между минус 4 и минус 2 градуса, допълниха от общината.

С оглед на безопасността на пътниците от началото на утрешния ден, 29 ноември, се преустановява движението на автобусни линии №61 и №66.

Автобусна линия №63 ще се движи по скъсен маршрут до спирка „Бялата чешма“. Временната организация ще остане в сила до достатъчно добро почистване на пътищата и осигуряване на условия за безопасното движение на автобусите, допълниха от Столичната община и напомниха, че пътищата на територията на Природен парк „Витоша“ не се обработват със сол и химически препарати.

Столичната община ще следи обстановката през целия ден и своевременно ще информира гражданите за възстановяването на обичайните маршрути на автобусните линии, пише още в съобщението.

Проходите остават затворени

В Родопите проходите Превала, Рожен и Печинско са затворени за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета, предаде БНТ. През Печинско автомобилите трябва да са с вериги. Пътят Батак-Доспат също е затворен за товарни коли.

Републиканските пътища в Смолянска област са проходими при зимни условия. Снежната покривка е между 5 и 30 сантиметра. Обилният снеговалеж продължава.

Обилен снеговалеж затвори пътя Бургас-Варна

Заради обилен снеговалеж е затворен за движение пътят между Обзор и Несебър. Ограничението обхваща близо 31-километров участък от главния път Бургас - Варна.

Движението в района се регулира от екипи на полицията. От Агенция „Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да следват обозначения обходен маршрут.

Към момента няма информация кога движението ще бъде възстановено.

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