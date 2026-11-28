Дядо Коледа отново ще се качи на влака, за да зарадва малки и големи в навечерието на празниците. Тази година белобрадият старец ще пътува не само с емблематичната Родопска теснолинейка, но и за първи път с влаковете между Димитровград и Подкова, съобщиха от БДЖ. Още: На живо: Дядо Коледа потегли от Лапландия, следете пътя му с шейната (ВИДЕО)

Коледно приключение в Източните Родопи

Празничното пътешествие ще започне на 19 декември. Дядо Коледа ще бъде сред пътниците в два бързи влака:

Влак № 4651 от Димитровград до Подкова с час на тръгване 11:00 ч.

Влак № 4652 от Подкова до Димитровград с час на тръгване 14:25 ч.

За пътуващите са подготвени специални изненади и подаръци, осигурени от БДЖ и Община Кърджали чрез Туристическия информационен център, с участието на ученици от Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".

На гара Подкова празничната композиция ще бъде посрещната със специално подготвена коледна развлекателна програма.

Празнично пътешествие с Родопската теснолинейка

На 20 декември Дядо Коледа ще продължи своето пътуване по традиционния маршрут между Септември и Добринище.

С него ще могат да се срещнат пътниците в:

Бърз влак № 1661 от Септември до Добринище, който потегля в 08:55 ч.

Бърз влак № 1662 от Добринище до Септември с час на тръгване 14:25 ч.

И за тях ще има подаръци и изненади, както вече традиционно се случва всяка година непосредствено преди Коледа.

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