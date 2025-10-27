Войната в Украйна:

"Да забраним децата с черни качулки и истински ножове"

"Да забраним децата с черни качулки и истински ножове"

В България мненията относно празнуването на Хелоуин остават раздвоени. За едни това е забавно, модерно събитие, което носи настроение, възможност за творчество и повод за тематични партита. За други обаче Хелоуин е чужд празник, който измества българските традиции и не отразява родната културна идентичност. Въпреки различните нагласи, всяка година все повече млади хора се включват в празненствата, превръщайки 31 октомври в ден, в който България се разделя между тикви, маски и народни вярвания. 

Много звезди от родния шоубизнес също не са против забавленията в стила на Хелоуин и дори го отбелязват заедно с децата си

"Да" на забавлението - "не" на агресията

С пост по темата "за или против Хелоуин в България" писателят Георги Блажев отново предизвика разпалена дискусия в социалните мрежи и даде повод за размисъл. Той се обърна към всички, като подчерта, че децата, преоблечени в забавни костюми не са опасност за разлика от т.нар. локали. 

"Преди да забраним децата с шарени маски и пластмасови саби на Хелоуин, може ли първо да забраним децата с черни качулки и истински ножове през следващите 364 дни?", написа Блажев в Instagram профила си. 

Темата за насилието между деца в България става все по-актуална и тревожна. Случаи на агресия в училища, по улиците и дори в заведения повдигат въпроса за ролята на семейството, училището и обществото в изграждането на ценности и емпатия.

В последните години агресията между деца и юноши в България се очертава като значим обществен проблем. Според проучване от юни 2025 г., 75 % от пълнолетните българи смятат насилието между деца за една от водещите заплахи за обществото, въпреки че едва около 3 % от родителите търсят помощ от институции, когато детето им проявява агресия, пишат от БНР.

Ева Петрова
