Предпразнично: Кои основни храни поскъпват

14 декември 2025, 09:28 часа 372 прочитания 0 коментара
Непосредствено преди коледните и новогодишните празници се отбелязва ръст в цените на основни хранителни стоки, на някои плодове и зеленчуци през седмицата. Това показват данните в седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,11 на сто до 2,364 пункта спрямо 2,338 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г. Цената на кашкавала тип “Витоша“ се вдига с 0,93 на сто до 18,32 лева за килограм, а тази на кравето сирене се понижава с 0,14 на сто до 11,82 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 2,19 на сто и се продава по 1,40 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 3,54 на сто до 2,40 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е нагоре с 0,98 на сто и се търгува по 3,08 лева за брой.

Пилешко и яйца

Замразеното пилешко месо поскъпва с 3,51 на сто до 7,02 лева за килограм. Цената на яйцата (размер М) е нагоре с 1,42 на сто до 0,43 лева за брой на едро.

Цената на лещата се качва с 2,43 на сто до 4,30 лева за килограм. Поевтинява оризът - с 0,06 на сто до 3,33 лева за килограм, и зрелият фасул - с 0,41 на сто до 4,33 лева за килограм.

Брашното тип 500 е с 4,28 на сто е нагоре до 1,56 лева за килограм. Олиото е по-скъпо с 0,80 на сто и се продава по 3,29 на лева за литър. Захарта поскъпва с 4,74 на сто до 1,90 лева за килограм.

Плодове и зеленчуци

Снимка iStock

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при краставиците - с 15,83 на сто и те се търгуват по 4,20 лева за килограм, и при червените и зелените чушки, които са нагоре с 12,44 на сто и с 12,11 на сто до 2,73 лева и 2,50 лева за килограм. Доматите също поскъпват - със 7,47 на сто до 3,02 лева за килограм.

Най-много поевтиняват зелето - с 11,16 на сто до 0,78 лева за килограм, и картофите - с 11,34 на сто до 0,86 лева за килограм. Морковите са надолу с 2,55 на сто до 1,07 лева за килограм. Цената на тиквичките пада с 4,36 на сто до 2,37 лева за килограм. Зрелият лук кромид се търгува с 5,29 на сто по-малко - по 0,86 лева за килограм.

При плодовете понижаване на цената тази седмица се отчита при лимоните - със 7,30 на сто до 3,15 лева за килограм, при бананите - с 3,75 на сто до 2,67 лева за килограм, и при портокалите - с 2,53 на сто до 2,31 лева за килограм, Поскъпват ябълките, които са с 6,26 на сто нагоре до 2,14 лева за килограм, и гроздето, което се търгува с 2,10 на сто повече до 3,02 лева за килограм.

Спасиана Кирилова
