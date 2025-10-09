"Длъжен съм да остана директор на БНТ": СЕМ не прие отчета на Емил Кошлуков

Отчетът на генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) Емил Кошлуков за периода януари – юни 2025 г. не бе приет от членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) на днешното заседание. Той бе гласуван с четири гласа "против" и един "за" - този на Галина Георгиева. В началото на заседанието председателят на СЕМ Симона Велева помоли камерата на БНТ да снима само няколко минути и да се оттегли, за да не се възпрепятства работата на Съвета.

Кошлуков определи изслушването като безпредметно, защото от неговия изход не зависи нищо. Според директора на БНТ, който вече повече от три години управлява извън мандат, каквото и да представи в отчета си, той няма да бъде приет, затова предложи да се премине към гласуване и да не се губи времето на участниците в заседанието.

Дейността на БНТ в последните месеци

В представянето си Емил Кошлуков изтъкна, че според изследване на института "Ройтерс" БНТ остава медията с най-високо доверие в страната. Той подчерта, че обществената телевизия в момента работи по четири сериала – в контраст с търговските телевизии, които не произвеждат оригинални продукции, както и че инициативата "Детски новини" се приема много добре, предава БТА.

По време на дискусията част от членовете на СЕМ поставиха въпроси за липсата на мащабни журналистически разследвания, синхронизацията на съдържанието с частните телевизии и отразяването на международни теми. Беше повдигнат и въпросът за интервю с кмета на София Васил Терзиев и за представянето на позициите на президента Румен Радев в новинарските емисии, които, според тях, поставят под въпрос плурализма в телевизията.

Кошлуков отговори, че БНТ се стреми да подобри покритието на международните теми, но призна пропуски, включително при отразяването на шествие в подкрепа на палестинците в центъра на София на 5 октомври. В отговор на отправен към него въпрос за кампанията за еврото в ефира на БНТ той уточни, че излъчването на клипове за кампанията за въвеждане на еврото е резултат от договор с Министерството на финансите.

Част от членовете на СЕМ изразиха критики към писмо на Кошлуков до регулатора, определено като "недопустимо". В хода на дебата бяха поставени и въпроси за продължаващата процедура по избор на генерален директор на БНТ. "По закон съм длъжен да остана, докато не бъде избран нов генерален директор", заяви Кошлуков.

След час и половина от началото на заседанието СЕМ излезе в почивка.