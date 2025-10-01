Войната в Украйна:

Президентството обвини БНТ в цензура, Радев иска винаги да го излъчват на живо

Президентската институция обвини Българската национална телевизия (БНТ), че прилага цензура спрямо държавния глава. Според писмо на Кирил Атанасов, секретар на държавния глава по връзки с медиите, обществената телевизия е прекратила в "По света и у нас" практиката от последните месеци да излъчва пряко въпросите на журналисти към президента. Писмото е адресирано до генералния директор на БНТ Емил Кошлуков и е входирано на 18 септември, съобщава "24 часа".

Причината е събитие от 17 септември. Два дни по-рано президентът Румен Радев прие в институцията ютубъра Станислав Цанов и след разговора заяви, че ще сигнализира за злоупотреби във ВМЗ–Сопот. Темата веднага стана политическа, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов дори заподозря Радев, че цели да саботира инвестицията на германския концерн "Рейнметал".

Според секретаря на президента в "По света и у нас" от 17 септември напълно липсват позициите на президента по актуални теми – вотът на недоверие, инвестициите на "Рейнметал" и избора на шеф на ДАНС. В репортажите са излъчени коментари на други политици, включително и оценки за държавния глава, но не и неговите думи. Още: Румен Радев не може да направи революция

"През последните месеци БНТ преустанови в новинарските емисии на "По света и у нас" прякото излъчване на въпросите на медиите към държавния глава и неговите позиции", пише секретарят. Така, според него, се създава впечатление, че думите на президента не достигат до обществото поради редакционна намеса.

В писмото си Атанасов определя това като противоречащо на журналистическите стандарти и плурализма на гледните точки, и настоява генералният директор да вземе отношение.

Отговорът на БНТ

Пред "24 часа" от БНТ са обяснили, че на 29 септември е изпратен официален отговор до президентската институция. В него се заявява, че обвиненията не отговарят на истината.

"На 17.09.2025 г. в обедната емисия "По света и у нас" позицията на държавния глава бе излъчена на живо. Това опровергава внушенията за умишлено игнориране или ограничаване", се казва в становището. Още: Политолог: Олигархичните зависимости на Радев ще излязат щом стане политически лидер

От БНТ подчертават, че редакционната независимост е гарантирана от закона и намеса от институции, включително президентството, е недопустима. По думите на Кошлуков редакторите са преценили да не включват репортаж в централната емисия, защото Радев се е позовал на "разследване" на Цанов, който ден по-късно публично се е отказал от твърденията си. Така достоверността на темата е била компрометирана.

В заключение генералният директор заявява, че БНТ не е спирала излъчването на позиции на президента, но редакторите носят отговорност за подбора на информацията и за качеството на съдържанието. "Защитата на независимата редакционна политика е ключова за доверието в обществената медия и компромиси не са допустими", пише в отговора.

Ивайло Анев
