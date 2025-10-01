СЕМ замрази конкурса за директор на БНТ заради Сашо Йовков

Конкурсът за нов генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) се замразява. Това обяви председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева на днешното заседание. Това се налага заради решение на Административния съд в София след жалба на Сашо Йовков, получено два дни преди СЕМ да обяви кои от кандидатите в новия конкурс са допуснати. Членовете на Съвета отбелязаха, че той е кандидат и в настоящия конкурс, но иска връщане на старата процедура.

Процедурата се замразява, не се отменя, уточни Велева. Тя заяви, че Съветът ще обжалва решението на съда в седемдневен срок, съобщава БТА.

За кандидатстване в за момента замразения конкурс за генерален директор на БНТ петима кандидати са подали документи за поста. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова, съобщиха от регулатора, където се подават документите. До 2 октомври трябваше да бъдат обявени имената на допуснатите до процедурата, а до 9 октомври – на тези, които ще бъдат изслушани. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври.

Безкрайни скандали и заплахи

Снимка: БНТ

И за този избор обаче не беше ясно дали ще бъде легитимен, тъй като все още има дела, които може да се "намесят" ключово в развоя на събитията. Освен това, в средата на месец септември между Емил Кошлуков и СЕМ се разрази "битка" чрез декларации и официални позиции. Настоящият генерален директор на БНТ, който управлява вече три години извън мандат, заплаши СЕМ, че ако не изпълнят съдебното решение от 1 август, ще им изпрати полиция, продкуратура и частен съдебен изпълнител.

Въпросното съдебно решение гласи, че предварителното изпълнение от СЕМ, с което се прекратява процедурата за първия конкурс, е нелегитимно. Кошлуков изпрати писмо до медиите, в което заяви, че СЕМ нарушава закона и не си върши работата като регулаторен орган, а е просто един партиен придатък. От СЕМ отговориха, че няма да се поддадат на натиск и ще действат напълно прозрачно.