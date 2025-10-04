Опит за цензура или грешка: БНТ отряза кмета на София като заговори за Пеевски, после го върна

Остри реакции се появиха в интернет, след като интервюта на кмета на София Васил Терзиев изчезна мистериозно от записа на предаването "Денят започва с Георги Любенов" от днес. В YouTube канала на обществената телевизия, пълният запис не съдържаше частта с гостуването на кмета, в която той говори за Делян Пеевски, което накара редица политици, общественици и журналисти да реагират остро, като заподозряха опит за цензура.

От партия „Продължаваме промяната“, която издигна Терзиев за кмет, също реагираха остро на своята Facebook страница. „Публикуваме участието на кмета на София Васил Терзиев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ след като зрители в социалните мрежи сигнализираха, че в сайта на Българска национална телевизия се откриват само части от него, а в YouTube липсва изцяло. След обществената реакция цялото участие беше качено и на платформите на БНТ“, обявиха от Продължаваме промяната.

"Новината, с която БНТ отрази собственото си предаване, също съдържаше цензурирана версия на позициите на Терзиев, в която критиките му срещу Делян Пеевски и Хамид Хамид от ДПС не присъстваха на видеозапис", написаха от "Булевард България".

Реакциите

Реакция имаше и от управляващия редактор на медията журналиста Сибила Григирова, която коментира случая. "Обществена медия да цензурира кмет на София - аз такова нещо не съм виждала. То бива наколенки, ама в случая се минаха всякакви граници. Няма по-сигурен начин да направиш реклама на едно интервю", написа тя на профила си във Facebook.

Отношение взе и публицистът, писател и журналист Радослав Бимбалов. "Помня времената, когато диктатурата на същата свинщина заглушаваше сигнала на "Свободна Европа", но въпреки това успявахме, макар и трудно, да хванем нещо от това радио. Сега няма как да скриете истините, колкото и да опитвате", написа той.

Какво липсваше от материала в БНТ?

В сайта на телевизията пък беше поместена новинарска публикация, която отразява изказванията на Терзиев, но отново с непълен запис – само 10 минути, в които той говори за проблемите около обществената поръчка за събирането на боклука на София. Липсва началото на интервюто, в което той говори за задействането на BG ALERT в петък заради зимната обстановка на Витоша, и доста по-ключовата втора част с политическите изказвания на Васил Терзиев по адрес на Делян Пеевски.

"Точно този господин, който е фалирал всичко, до което се е докоснал, не може говори кой какво граби, защото той е най-големия грабител в държавата. Изключително некоректно е точно той да морализира кой защитава интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната си, която струва колкото една детска градина на година. Аз си ходя по улицата, за разлика от Пеевски", каза в липсващата част Терзиев (ВИДЕО).

БНТ: Техническа грешка е

Междувременно от пресцентъра на БНТ обясниха, че не става въпрос за цензура, а за техническа грешка при подготвянето и качването на записа на сутрешния блок. След като грешката е забелязана, интервюто на кмета Васил Терзиев е качено в оригиналния му вид.

