Доброволна продажба чрез търг и електронни адреси: ЧСИ-тата предлагат промени

Промени с цел предпазване на потребителите от лоши търговски практики предлагат от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Сред предложенията са въвеждането на електронни адреси и доброволна продажба чрез търг.

Съдебните изпълнители в Европа от много години са поставени преди съда като функции, обясни Георги Дичев, председател на камарата.

Още: Цели 160 имота на жената на Ивелин Михайлов са под възбрана (СПИСЪК)

"Много от хората нямат представа какво се случва при едно задължение, как и защо то нараства, защо има запори на сметките, защо трябва да се стоварва целият този стрес. Фирмите и гражданите могат да си разсрочат задълженията, без да има никаква принуда спрямо тях. Първото условие е да са информирани, че дължат. Второто е, че няма принуда. Третото - че се реализират спестявания в размер на стотици милиони годишно. Добре е и за кредиторите, защото няма да водят излишни дела и да се бавят. Няма да растат дълговете. Но масово хората не са си на адресите, които са посочени в общината", коментира той.

Предложенията

По думите му много ползи ще доведе и въвеждането на електронни адреси, както е в Гърция.

От камарата предлагат и документирането на фактически обстоятелства, които да послужат като доказателства пред съда.

Още: ЧСИ осъди окончателно прокуратурата

"Опитът на други държави сочи, че това разтоварва съдилищата от излишни дела. Помага и по действащите, защото съдът няма как пряко да придобие впечатление какво точно е било положението. Става въпрос за шум, наводнения, пожари, предаване на стока, интернет състояние, всякакви фактически положения. Съставя се официален документ. Съответно страните си решават споровете преди да стигнат до съда. Обезщетенията се изплащат и няма нужда съдът да се занимава", смята Дичев, цитиран от БНР.

Източник: БГНЕС

Камарата предлага и доброволна продажба чрез търг. "При доброволната процедура собственикът определя началната цена. Извършва се електронен търг, достига се максимално високата цена, парите се изплащат на собственика. Приключва се с нотариален акт. Става бързо и безболезнено. Защо един длъжник трябва да чака да бъде осъден и върху него да се стоварят лихвите", пита Дичев.

Той твърди, че в момента изпълнителните производства не са толкова много. "Материалният интерес по тях е много нисък. Преобладават малките вземания. Картината при нас не сочи никакъв апокалипсис, точно обратното", смята Дичев.

От Камарата на частните съдебни изпълнители вече са имали среща с новия министър на правосъдието и са обнадеждени, че може да се стигне до необходимите реформи.