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Конгресът погна ФИФА заради Тръмп: Разследват тайна сделка с Инфантино

10 август 2026, 22:02 часа 1164 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Конгресът погна ФИФА заради Тръмп: Разследват тайна сделка с Инфантино

Отношенията между президента на ФИФА Джани Инфантино и американския държавен глава Доналд Тръмп попаднаха под вниманието на законодатели в САЩ. Джейми Раскин, водещият демократ в Правната комисия на Камарата на представителите, започна проверка за потенциална схема "услуга срещу услуга" между световната футболна централа и администрацията на Тръмп. От Инфантино са поискани документи, които могат да покажат дали между двете страни са били разменяни финансови или политически облаги.

Проверяват Инфантино и Тръмп за потенциална схема "услуга срещу услуга"

Проверката обхваща контактите на ФИФА с Тръмп, Белия дом и семейния му бизнес. Особено внимание се отделя на решението на футболната организация да използва площи в "Тръмп Тауър" в Ню Йорк. Според изложените твърдения наемът е достигал приблизително 15 000 долара дневно. Под лупа е поставено и връчването на първата Награда за мир на ФИФА на Тръмп. Отличието предизвика съмнения дали Инфантино не е нарушил изискванията за политическа неутралност.

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Джани Инфантино и Доналд Тръмп

Законодателите искат информация и за намесата на Тръмп по случая с наказанието на американския национал Фоларин Балогун. Президентът призна, че е разговарял с Инфантино и е поискал санкцията да бъде преразгледана, след което нападателят получи право да участва в следващия мач на САЩ.

Раскин настоя президентът на ФИФА да предостави кореспонденция от електронна поща и платформи като WhatsApp, Signal, Telegram и Truth Social. Поискано е и официално интервю с Инфантино, като срокът за неговото уговаряне изтече на 9 август. 

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Доналд Тръмп ФИФА Джани Инфантино
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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