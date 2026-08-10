"Евакуация не се препоръчва": Първи реакции след взрива в "ЕМКО и какво показват сателитни данни от НАСА?

След днешния взрив и последвалия пожар в склад на "ЕМКО" на Емилиян Гебрев край Трявна последваха и първите реакциив социалните мрежи след случилото се. Правилни ли са били действията на българската държава - този въпрос повдига бившият вътрешен министър от третото правителство на Бойко Борисов, преди това заместник-министър на отбраната, а понястоящем преподавател по международна сигурност Валентин Радев.

Защо не е нужна евакуация?

Той разкритикува действията по евакуация на близките населени места и ги определи като крайна мярка и посочи, че тя не е препоръчителна. "Остава опасността от пожари и прехвърлянето им към други помещения/цехове или складови площи на територията на предприятието. Там трябва да бъдат насочени усилията на властите", смята още Радев. ОЩЕ: Взрив във военен завод в България: Демерджиев с първи данни

Според него са прибързани и даже излишни и необосновани мерките за предпазване на населението от замърсяване на въздуха, затварянето на прозорци и носенето на маски.

"При взрив на боеприпаси и техни елементи, съдържащи взривни вещества отделените вредни вещества в околната атмосфера са под 10% и на метри от взрива концентрацията им е такава, че са напълно безопасни за хората", посочва той.

По думите му даже, ако се предполага или е установено, че ще има вторични взривове, прозорците не се затварят, а напротив се отварят широко за да не се натрошат стъклата и да има поражения по хората и имуществото им.

Поздрави за полицията и пожарната от Георги Кандев

Противоположно мнение дойде от бившият главен секретар на МВР Георги Кандев, който поздрави колегите си от полицията и пожарните екипи за бързата реакция и извеждането на работещите от складовете на завода “ЕМКО” в Белица. Той използва случая и да отправи критика към българската правосъдна система. "Припомням, че през изминалите 10 години имаше 4 инцидента, засягащи същата оръжейна компания, включително опит за убийство, в които бяха замесени диверсионни групи на чужда служба. Получихме изцяло колегиална подкрепа в изясняване на детайлите от страна на Великобритания и Чехия. Всичко останало потъна в българската правосъдна система. Надявам се разследващите този път по-бързо да стигнат до причините за възникването на взривовете, като проверят абсолютно всички версии!", коментира Кандев.

Какво показват сателитни данни от НАСА за взрива?

Междувременно платформата De Re Militari на Руслан Трад показа и данни от системата FIRMS на американската космическа агенция НАСА.

От информация на De Re Militari става ясно, че системата е регистрирала най-малко три източника на пожари в радиус от приблизително 1.5 км от завода, като два от тях са в непосредствена близост (изобр. 2). По данни на FIRMS и трите източника са регистрирани в 11:05 ч.

Предишните взривове в ЕМКО и руската връзка

Междувременно писателят и експерт по комуникации Радослав Бимбалов поставя и друг въпрос, намеквайки за предишния опит с взривове на известния завод и предупреждавайки, че много трябва да се внимава какво ще опитва да говори властта тези дни.

"Седмицата започва притеснително познато. Да се върнем за миг 15 години назад. 2011 - Ловнидол. Взривява се склад на ЕМКО. По-късно става публично известно, че експертизата е открила следи, сочещи към импровизирано взривно устройство. 2014 - Върбетице, Чехия. Взривени са складове, в които се намират и боеприпаси на Гебрев. Чехия впоследствие свързва операцията с агенти на руското ГРУ; самият Гебрев потвърждава, че там е имало негова стока. 2015 - България. Българската прокуратура обявява, че разследва връзка между руски агенти и серия взривове в български оръжейни обекти през 2011, 2015 и 2020 г. 2015 - отравянето на Гебрев, също свързвано с руски оперативни служители. 2022 - Карнобат. Пожар и последващи взривове в складова база на ЕМКО. 2023 - пак Карнобат. Нов голям пожар в същата база. Прокуратурата образува производство за „унищожаване чрез взрив“, а не просто за случаен пожар. 2026 - Днес - камион се запалва и взривява завода на ЕМКО до Трявна", изтъква още Бимбалов. ОЩЕ: Взривове във военни заводи в България: Руски връзки и най-тежките случаи