Най-важните новини за деня: 10 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 август 2026 г.

ЗАПЛАХИ С КАСТРАЦИЯ И ОПИТ ДА НАРИСУВАТ СВАСТИКА: СЪДИЯ МИНЕВ С УЖАСЯВАЩИ ПОДРОБНОСТИ ЗА ЖЕСТОКОТО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Разследващите органи са събрали за много кратко време доказателства. От тях става ясно, че на Младежкия хълм в Пловдив за кратко време са извършени доста неща, които аз, като съдия от 20 години, не съм виждал. Започнали са да го заплашват, че ще го кастрират, горили са ухото му, гасили са цигарите си в него, разбили са му главата и са го пръскали с дезодорант, като са го лъгали, че го дезинфекцират. Тръскали са си пепелта от цигарите в раните му. Носили са малък авариен чук. Имал е стар модел телефон и са му се подигравали, а след това са го счупили. Това разказа съдия Петко Минев, който допусна в зала медиите при гледането на мярката за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство в Пловдив.

"КОЛКО ДОБРИ ДЕЦА МОГАТ ДА БЪДАТ ЕДНИ УБИЙЦИ?": Д-Р ГЕРЕВ КАТЕГОРИЧЕН, ЧЕ НЯМА НАСИЛНИЦИ ОТ ДОБРИ СЕМЕЙСТВА

Убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив от петима тинейджъри потресе обществото. Но как се стига до момента деца да проявят такава нечовешка жестокост, кои са първите знаци, че едно дете започва да проявява опасна агресия, каква е ролята на семейната среда за развитието на агресивно поведение? По темата говорим с детския психолог Веселин Герев. „Първите симптоми са били далеч назад във времето, още в ранните ученически години, когато се създават конфликти в самата учебна среда. Повечето родители съветват децата си да се справят на принципа на тормоза и на уличното право. На всеки две седмици имам такъв случай – на насилие в училищна среда“, каза за Actualno.com психологът. И добави: „От там тръгва всичко – от семейството, средата, свободното време“.

ГОРАН БЛАГОЕВ: ЦЪРКВАТА МЪЛЧИ ОГЛУШИТЕЛНО ЗА ЖЕСТОКОТО УБИЙСТВО, ИЗВЪРШЕНО ОТ ДЕЦА В ПЛОВДИВ (ВИДЕО)

Църквата мълчи оглушително за жестокото убийство, извършено от деца в Пловдив. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът Горан Благоев, дългогодишен водещ на предаването “Вяра и общество“ по БНТ и настоящ водещ на предаването “Памет без давност“ по телевизия Евроком: “Мисля, че сте май единствената медиа, която обръща внимание на това, както казахте, оглушително мълчание. Аз самият от няколко дни посещавам сайта на Пловдивска митрополия с надежда да чуя иначе словоохотливия митрополит Николай, който по повод и без повод взима думата. Този път обаче и сайтът на Пловдивска епархия оглушително мълчи. В интерес на истината трябва да кажем обаче, че и другото голямо изповедание, което е представено в Пловдив – католическата църква, Софийско-Провдивската католическа епархия също не е реагирала на това зловещо събитие, което се случи на 4 август, вече почти, хайде да не кажем седмица, но пет дни религиозните институции мълчат. Още: Заплахи с кастрация и опит да нарисуват свастика: Съдия Минев с ужасяващи подробности за жестокото убийство в Пловдив

ОКОНЧАТЕЛЕН СЪДЕБЕН УДАР: ДЪРЖАВАТА НЕЗАКОННО КРИЕ ЗА КАКВО Е ПОХАРЧИЛА ПАРИТЕ ПО "БОТАШ"

Административният съд София-град е отменил отказа на „Булгаргаз“ да предостави информация за реално доставените количества природен газ и извършените плащания по договора с турската държавна компания „Боташ“ за периода 2023–2025 г. Решението е окончателно, обявиха от платформата за проверка на факти Factcheck.bg, чийто редактор Василена Доткова подаде заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Отказът на "Булгаргаз" да представи данните доведе до започване на делото.

ФЕНТАНИЛЪТ - ТИХАТА БОЛЕСТ НА БЪЛГАРИЯ (ВИДЕО)

След като миналата седмица Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” разби лаборатория за фентанил в столицата, въпросът за опасния опиат отново стана водещ в общественото пространство.

ВЗРИВОВЕ ВЪВ ВОЕННИ ЗАВОДИ В БЪЛГАРИЯ: РУСКИ ВРЪЗКИ И НАЙ-ТЕЖКИТЕ СЛУЧАИ

В България взривовете в оръжейни заводи не са непознато явление - по-притеснителното е, че погледнато исторически назад нерядко изплуват руски връзки. Макар и по първоначални данни на вътрешния министър Иван Демерджиев причините за днешния взрив в "ЕМКО" край Трявна да са вътрешни, трябва да се отбележи, че основател и собственик на дружеството е Емилиян Гебрев, който заедно със сина си, беше обект на опит за покушение, което се счита, че е организирано от службите на Путинова Русия.

КРЕМЪЛ Е ДОВОЛЕН ОТ РАДЕВ: БРЮКСЕЛ Е ПРЕЧКА ЗА РУСКИТЕ ИНТЕРЕСИ В БЪЛГАРИЯ

Реториката на България към Русия е станала по-сдържана и рационализирана, откакто на власт е новото правителство, ръководено от бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Това е заявил в интервю за контролираната от руската държава агенция ТАСС представителят на Кремъл - Юрий Пилипсон, който е директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство. Думите са във връзка най-вече с официалната позиция на София за войната в Украйна.

ЧАКАМЕ УКРАЙНА ДА НИ КАЖЕ ОТКЪДЕ ДОЛЕТЯ ДРОНЪТ В КАРДАМ, НО ЕДВА ЛИ: ДУМИ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

На срещата днес, 10 август, с украинската посланичка Олеся Илашчук, очакваме да ни бъде изяснено дали дронът, който се взриви в района на Кардам, е излетял от Украйна. Не очакваме обаче отговор от посланика в тази насока. Серийният номер на дрона е предоставен на украинската страна, за да може тя да установи подробности. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в национален ефир.

ДРОНЪТ, КОЙТО СЕ ВЗРИВИ ПРИ КАРДАМ: ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР С НОВИ ПОДРОБНОСТИ

Има необходимост от усъвършенстване на държавата в антидрон системите за откриване и унищожаване на такъв тип дрон-примамка "Майя". Има нужда от нови системи, които да бъдат закупени по най-бързия начин, само че са пропуснати много години. Работим по механизмa SAFE закупуване на антидрон системи. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ. Още: Йотова за дрона край Кардам: Инцидентът се използва за примитивна политическа употреба

НЯМАМЕ С КАКВО ДА ПРОТИВОДЕЙСТВАМЕ: ОЦЕНКИ ЗА ДРОНА В КАРДАМ

Нито инцидент, нито сериозно предупреждение за сигурността ни – това е пробив във въздушната и граничната ни сигурност. Ако с този дрон с уж 5 килограма взрив беше ударена компресорната станция "Кардам" (Трансбалканския газопровод), какво щеше да стане – то зависи какво е взривното вещество. "Това вече не е това, което говорихме – има риск, но няма заплаха. Можем да кажем, че България няма поне засега способностите да противодейства ефективно на новите заплахи – свидетели сме на война на дронове", заяви бившият депутат Славчо Велков.

ДВА ФАКТОРА ПРОВАЛЯТ ПУТИН В УКРАЙНА – КАКВО ЩЕ НАПРАВИ ТОЙ: ВОЕНЕН АНАЛИЗ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Прилагането на стратегията за война на изтощение постепенно и почти необратимо доведе Кремъл до собственото му изтощение много по-бързо, отколкото Украйна загуби способността си да се противопоставя на руската агресия. Разрастването на изключително негативните процеси в Руската федерация, провокирани именно от войната, във военната, финансовата, икономическата и в резултат на това в социално-политическата сфера, започна да се ускорява. Ясно е, че ако няма промени в стратегията за война на изтощение, режимът на руския диктатор Владимир Путин рискува поражение в Украйна. Това смята украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец.

"УКРАИНЦИТЕ ЩЕ НАПРАВЯТ "ПЕЙТРИЪТ" ПО-ЕВТИН И ПО-ДОБЪР": ОТ КАКВО НАИСТИНА СЕ УПЛАШИХА САЩ?

Истинската причина САЩ да се дърпат да предоставят лиценз на Украйна за противоракетните системи Patriot е страхът от конкуренция, а не всички останали претексти, които се използват за обяснение пред медиите и обществото. Опасенията на САЩ са, че ако й бъде предоставен лиценз, Украйна ще намери начин да подобри и усъвършенства системите Patriot и ще започне да ги произвежда хем по-евтино, хем в по-големи количества, хем по-бързо от американските отбранителни компании Raytheon и Lockheed Martin, става ясно от материал на The Atlantic. Защото Украйна вече многократно доказа способността си бързо да се адаптира и да модернизира дори и най-сложните оръжия.

ИЗНЕНАДВАЩАТА ВОЙНА, КОЯТО КИТАЙ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ

Анализаторите обикновено разделят вариантите за военни действия на Китай срещу Тайван в три категории: инвазия с цел установяване на пряк контрол над острова; „съвместен удар с огнева мощ“, при който градовете и политическите институции на Тайван биха били бомбардирани, за да се принудят тайванските цивилни да се предадат; и морска блокада, целяща да принуди Тайпе да се подчини чрез глад.

ЦСКА Е С РОНАЛДО И БЕНЗЕМА! ЛЕВСКИ ИМА ЕДНА СЛАБОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА ИМ ИЗИГРАЕ ЛОША ШЕГА | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

От най-мразения човек в държавата, Христо Янев започва да се превръща в най-обичания човек в държавата, докато атаката на ЦСКА с Леандро Годой и Йоанис Питас напомня на тази на Реал Мадрид с Кристиано Роналдо и Карим Бензема. В добавка "червените" имат и може би най-добрия таран в България - Жоел Зварц. Тази силна теза бе застъпена в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg, в което се обърна внимание и на една слабост на Левски...

ДИМИТЪР БЕРБАТОВ ПРЕД ACTUALNO: ЛИЧНИЯТ МИ ВРЪХ БЕШЕ “МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД” (ВИДЕО)

Този спектакъл е за всеки, който желае да чуе нещо от моята история - било то като вдъхновение, било то като ситуация. Ако някой си вземе нещо от моето приключение и го сложи в своето, би било чудесно. Това заяви в ексклузивно интервю за “Студио Actualno” легендата на българския футбол Димитър Бербатов, разказвайки за своя нов авторски моноспектакъл “Бербатов: Разкодиране”.

2004: ГОДИНАТА, В КОЯТО ФУТБОЛЪТ ПОЛУДЯ

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.