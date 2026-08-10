Тръмп: Иран да поеме отговорност за смъртта, причинена на своите граждани, както и на Ливан, Сирия, Йемен и Газа

Иран трябва да поеме отговорност за щетите и смъртните случаи, причинени на населението на Ливан, Сирия, Йемен и Газа. Това обяви в социалните мрежи американският президент Доналд Тръмп.

Ето какво написа той в своята социална мрежа:

„Виждам, че представителите на Ислямската република Иран искат обезщетение за щетите, нанесени им по време на военния конфликт през последните пет месеца (започнал, защото те няма да имат ядрено оръжие), въпреки че това никога не е било споменавано в нито едно от нашите преговори или срещи! Но това е интересна идея, защото сега и аз изисквам обезщетение от Иран за всички хора, които те са убили и тежко ранили с бомбите си по пътищата и в многобройните конфликти, с които са известни, водени първоначално от генерал Сюлеймани, включително семействата на загиналите на борда на USS Cole и хилядите други, загинали в бой. Освен това трябва да се изплати обезщетение на семействата на стотиците хиляди невинни протестиращи, които Иран е убил през последните 50 години, да не говорим за 52 000-те, които са били убити през последните пет месеца. Наредих на моите представители да включат това категорично във всички бъдещи преговори“, написа Тръмп.

Щетите от иранските атаки

Атаките на Иран са причинили около 13 милиарда долара щети на САЩ. Това съобщава The Wall Street Journal като се позовава на свои източници. Общо над 2000 удара с ракети и дронове са били извършени срещу американски бази, след като започна операция „Epic Fury“. Атаките са повредили 20 съоръжения в осем държави и са повредили или унищожили 42 американски самолета.