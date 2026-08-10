Фентанилът - тихата болест на България (ВИДЕО)

След като миналата седмица Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” разби лаборатория за фентанил в столицата, въпросът за опасния опиат отново стана водещ в общественото пространство.

Какво обаче представлява придобиващият все по-голяма популярност наркотик и защо е смъртоносно опасен?

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Фентанилът е мощен опиат, създаден като болкоуспокояващо, който в същината си, заедно с други лекарства се използва за анестезия. Известен е с изключителната си сила, бивайки 50 пъти по-силен от хероина и 70 пъти по-силен от морфина. Той засяга централната нервна система и приеман в правилната дозировка и с лекарско наблюдение, води пациентите до състояние, подобно на дълбок сън, в което те не усещат болка.

Дозата фентанил зависи от цялостното състояние на пациента, както и от тежестта и продължителността на медицинската процедура, на която е подложен.

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Защо обаче това силно лекарство се използва като наркотик?

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Фентанилът действа чрез свързване с опиоидните рецептори на тялото, намиращи се в мозъка и гръбначния мозък. Тези рецептори са отговорни за контрола на болката и емоциите. Когато фентанилът се свърже с тях, блокира сигналите за болка и може да предизвика еуфория. Когато опиоидните рецептори бъдат активирани те освобождават допамин - невротрансмитерът, който сигнализира на мозъка да изпитва удовлетворение.

При прекалено висока доза обаче, фентанилът потиска дихателния рефлекс до степен, при която дишането спира. Настъпва хипоксия – критично намаляване на кислорода в кръвта и мозъка.

Ако не се приложи антидот или изкуствено дишане в рамките на няколко минути, настъпва мозъчна смърт. Опиатите променят химическата структура на мозъка и водят до толерантност, което означава, че употребяващият се нуждае от по-висока доза с течение на времето, за да постигне желания ефект.

Поради изключителната мощност на този наркотик, процесът се случва в пъти по-бързо. Мозъкът се адаптира към присъствието на веществото и намалява естественото си производство на ендорфини. Когато приемът спре, тялото изпада в остра абстиненция.

Все повече дилъри започват да добавят към по-евтините наркотици, за да усилят ефекта при по-ниска себестойност. Резултатът е непредсказуем и нерядко фатален. Само 2 милиграма – количество, което се побира на върха на молив – могат да причинят смърт.