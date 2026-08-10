Kaufland реализира над 1 млн. опаковки спанак на година

Всички над 1 млн. опаковки спанак, реализирани в магазините на Kaufland България през 2025 г., са произведени от българската компания „Тракия Агрикола Груп“. Това са повече от 375 тона продукция, която е резултат от дългосрочното партньорство между търговската верига и производителя. През 2026 г. веригата планира да увеличи общите количества изкупен спанак с над 10%.

Сътрудничеството между Kaufland и пловдивската компания започва още, когато собственикът Ивайло Малджански развива дейността си единствено като земеделски производител. От 2019 г. то прераства и в рамките на програмата за договорно изкупуване на Kaufland. Днес партньорството обхваща не само спанак, но и още девет продукта от категорията на свежите зеленчуци и салати, които също се предлагат в магазините на веригата.

“Партньорството ми с Kaufland бих описал с думата “синергия”. През годините сме си били взаимно полезни и смело мога да кажа, че раста благодарение на тях”, подчертава Ивайло Малджански. Стопанството му обработва земи в землищата на пловдивските селата Златитрап и Калековец и разполага с два пакетажни цеха. За 2026 г. двете компании планират договорно производство на общо 10 артикула с прогнозен обем над 1,68 млн. бр./кг продукция.

Освен спанак, пловдивският производител доставя за Kaufland още броколи, карфиол, айсберг, рукола, валериана, бейби салатни миксове, копър и магданоз. Част от продукцията достига до магазините и под собствената марка на Kaufland „Брей!“, чрез която компанията създава допълнителни възможности за реализация на българските производители. Продукцията е с гарантиран български произход и отговаря на високи стандарти за качество, удостоверени със сертификати, включително международния GLOBAL G.A.P.

Клиентите на Kaufland вече могат да проследят произхода на над 100 артикула - плодове, зеленчуци и пресни подправки от собствената марка "Брей!" само с едно сканиране на QR код от етикета на определени артикули. В партньорство с дигиталната платформа TRACEGROUND ритейлърът предоставя достъп до подробна информация за фермата, производителя и пътя на продукта до магазина. Така Kaufland става първата верига в България, която въвежда пълна проследимост "от полето до щанда" като стандарт за този сегмент, а спанакът от стопанството на „Тракия Агрикола Груп“ е и първият артикул обозначен с QR код.

Повече за историята на стопанството „Тракия Агрикола Груп“, както и на други български производители, партньори на Kaufland, можете да намерите в рубриката “Истории от корена” тук.