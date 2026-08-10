България е партньор, Украйна не е насочвала дронове срещу нея: Украинското посолство след среща в МВнР

Силите на отбраната на Украйна не са насочвали безпилотни летателни апарати към България нито в посока на която и да е страна партньор. Това е уверила посланикът на Украйна Олеся Илашчук, която беше поканена на среща с министъра на външните работи на Република България Велислава Петрова-Чамова във връзка с инцидента с падналия безпилотен летателен апарат на територията на Република България на 8 август 2026 г.

По време на срещата е било договорено продїлжаване на тясна координация в рамките на разследването на причините на инцидента. ОЩЕ: Срещата с Украйна за взривилия се при Кардам дрон приключи: Какво каза Киев за маршрута на машината

Основната причина за инцидента е войната на Русия

Илашчук е подчертала, че основната причина на инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украйна.

"Русия все по-ожесточено обстрелва мирното население и гражданската инфраструктура в Украйна, което също така е пряка запаха за съседните страни. Възможно най-бързото прекратяване на войната е от критично значение за гарантиране на сигурността в региона. Украйна разчита на засилване на усилията на международната общност с цел да се принуди Кремъл да сключи мир", посочват още от посолстото.

Дронът край Кардам

Припомняме, че в събота (8 август) дрон нахлул в българското въздушно пространство. За това съобщи премиерът Румен Радев. "В 8:10 часа имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той. ОЩЕ: Вижте дрона, взривил се край Кардам (СНИМКИ)