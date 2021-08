Един ден от стажа ми в Теленор

Хора, започнах стаж. Настъпи този важен момент в моя живот, в който трябваше да положа началото на своето професионално кариерно развитие. Или поне така казваха родителите ми. Понеже обичам да въздействам на хората и кампаниите са истинската ми страст, реших да кандидатствам по стажантската позиция Campaign Value Trainee (стажант „Управление на кампании“) в Теленор България. За нея научих от приятел, който ми пусна линк към пост на компанията със специалната страница за програмата Hub By Telenor. Явно кандидатурата ми е била с доста голям рийч (reach, маркетолозите ще ме разберат), защото последва обаждане от тяхна страна и проведохме опознавателно интервю, което премина чудесно. В резултат на това ме поканиха на ъсесмънт център (уау, за такова нещо само бях чувала). Ами това беше един ден, в който във виртуална среда заедно с едни други 30 кандидати трябваше заедно да решаваме казуси, да работим над индивидуални задачи. А, да, имахме и интервю с бъдещите мениджъри на избраните стажанти.

След това настъпиха онези напрегнати дни в очакване на обратна връзка, в които се чудя какво става - ще започна ли работа, няма ли, да не би да сгреших някъде и т.н. За щастие получих известие, с което разбрах, че моята кандидатура е одобрена и ме очакват за първия ми стажантски ден в тяхната централа. Този ден бързо дойде и като един бъдещ маркетинг специалист реших да ви разкажа малко повече за стажантската програма Hub by Telenor и за страхотния ми първи работен ден. 8:57 - Пристигам в централата на Теленор и вече започва да ме човърка онова напрегнато чувство от първата среща с новите колеги. Ще ме харесат ли? Ще ги харесам ли? 9:00 - Влизам в сградата в уречения час и бързо се насочвам към рецепцията. Посреща ме усмихна служителка и ме кани да изчакам на сините столове във фоайето. Не след дълго специалист от HR вече е при мен и се качваме към отдела, в който започвам, а аз гледам удивено през панорамния асансьор с който летим нагоре. Влизам в огромното помещение и чувам жуженето на работния процес. Представят ме и притеснението ми от по-рано бързо изчезва, защото всеки минава с усмивка и се здрависва с мен, като ми пожелава успех. 9:34 - След няколко запознанства с новите ми колеги разбирам, че това място е просто пленително (дизайнът на офис пространствата те грабва от раз - хем е арт, хем е супер телекомуникационно). Цялата работна атмосфера е страхотна. Нямам търпение да се запозная официално с моите ръководители и ментори, които ще ме въведат в необятния свят на маркетинга. 10:00 - Запознавам се с първия ми ментор. Казва ми "здравей" с най-широката усмивка и се залавяме с процеса по въвеждането ми в работата. Абе, тук започва сериозно да ми харесва. 10:05 - Заявявам на всички кампании да се приготвят, защото идвам. 11:15 - С целия екип сядаме за една наистина ползотворна брейнсторминг среща. Хвърчат идеи. Питам се: а аз мога ли да предложа нещо? Дали няма да ме "отрежат"? Все пак се престрашавам и вдигам ръка. Не само че ме изслушаха, но и харесаха идеята много. Е… доразвихме я, направихме я още по-работеща, заедно, като екип. 11:47 - Сядам да подготвя важна презентация. Вече ми е поверен анализът на нова услуга, която ще се предлага. А така се вълнувам! Оставям ви за момент, защото ми е важно да се справя много добре. 12:11 - Е, трябва и да се хапва. Колегите са супер и веднага ме поканиха да обядвам с тях. А все пак локацията ни в Бизнес парка е повече от чудесна. Кратката разходка е още по-приятна заради гледката към малкото езеро наблизо. 14:32 - Пак сме обратно в офиса и заедно с колегите дизайнери работим по нови визии за продукт на Теленор. Не може да се каже, че не се вълнувам. Съвсем скоро някой ще държи в ръцете си това, което изготвяме в момента. 17:03 - Накрая на деня темпото не отслабва. Тук са толкова енергични, че не усещаш как времето минава в различни срещи, проекти и кампании. 18:00 - Ами, за днес моето стажантско приключение приключи. Тръгвам си от централата с невероятна мотивация за работа, като нямам търпение утре сутрин отново да бъда тук!