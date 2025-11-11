Войната в Украйна:

Едни убиват, други спасяват: Историята на Сахара - кучето с голям късмет (ВИДЕО)

11 ноември 2025, 12:09 часа 255 прочитания 0 коментара
Едни убиват, други спасяват: Историята на Сахара - кучето с голям късмет (ВИДЕО)

След ужасяващия случай от вчера сутринта, в който бе прегазено 14-годишно куче в столичен квартал, новината все още е на дневен ред, а хората и любителите на животни търсят справедливост, като вече се разпространява и петиция срещу насилието и жестокостта към животните. И докато едни истории като тази ни показват несправедливостта и тъмната страна на това да си бездомно четириного, има хора, които без да се замислят помагат на животни в беда и им дават втори шанс за живот. 

Доброто съществува

За сърцераздирателна и много емоционална история за изоставено бременно куче наскоро сподели Валерия Георгиева, която участва в риалити формата "Ергенът" 2. Тя е известна с доброто си сърце и любовта към животните. Валерия посвещава голяма част от времето си, за да помага на бездомни и пострадали животни, като често споделя в социалните мрежи истории за тях и начините, по които хората могат да ги подкрепят. 

Още: Прегазеното куче в София: Предстоят две важни експертизи

За пореден път тя доказа, че на фона на случаите с агресия и жестокост, можем да видим състрадателни хора, доказващи, че доброто съществува.

Наскоро Валерия намира бедстващо куче, само, уплашено и вероятно изоставено на крайградските пътища в България. За щастие момичето се оказва на точното място в точното време, за да спаси бременното женско куче.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Намерих я изнемощяла. Беше на предела на силите си. Изоставена в нищото - изплашена, гладна и мокра до мозъка на костите. Бременна и неспособна да оцелее сама още дълго, камо ли да се погрижи за бебетата си.", разказва Валерия в Instagram. 

Тя обяснява, че въпреки страха си, кучето се доверява, сякаш знаело, че това е "единствената ѝ надежда". 

Тихата страна на добротата: Възрастен мъж показа какво е човечност с постъпката си (СНИМКИ)

Валерия предприела незабавно действие и завела бременното куче във ветеринарна клиника, където ѝ дава името Сахара. 

"Сахара е още бебе на 6–7 месеца, а до няколко дни ще трябва да се грижи за своите бебенца. На ехографа се виждат три, но има вероятност да има още, които не се виждат. Прекалено късно е за кастрация, за съжаление. Ако бременността не беше толкова напреднала, можехме да я кастрираме и да ѝ спестим мъките, както и да предотвратим раждането на още кученца на фона на целия ужас", обяснява Вал към видео от спасяването на кучето. 

"Понякога това „да нямаш късмет“ се оказва по-голям късмет.", споделя младата защитничка на животни и подчертава, че кучето е на сигурно място, като ѝ предстои да роди своите малки. 

Още: "Мина нарочно през кучето": Жители на столичен квартал излизат на протест, написаха "Убиец" на паркинга му

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
бездомни животни куче Валерия Георгиева
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес