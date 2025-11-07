"Положителни" сигнали за "Лукойл", а има ли такива за бюджет 2026? Анализ на икономиста Адриан Николов (ВИДЕО)

Швейцарската компания "Gunvor" ("Гънвор") обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на руската енергийна компания "Лукойл", след като Доналд Тръмп нарече дружеството "марионетка на Кремъл". Парламентът пък предприе бързи стъпки за назначаване на особен управител в "Лукойл", който ще има правото да управлява активите на рафинерията край Бургас, включително да ги продава. Това са "положителни развития", каза в Студио Actualno Адриан Николов - старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ).

"Имаше критики към Тръмп, че работи меко с Кремъл, но тук действа по-остро и агресивно. За мен това е повод за радост. Ясни са връзките на тази фирма с приближени на Владимир Путин. Решението на нашето правителство за мен също е в правилната посока – вече признаваме, че има проблеми с рафинерията. Дали държавата ще поеме директно контрола – това по-скоро не е желаният сценарий, или ще се опита максимално бързо да намери купувач, който да отговаря на условията и очакванията, ще видим. Но има много ясна заявка за действие, при това бързо, защото няма как да оставим пазара на горива в България да действа на самотек, има сериозни рискове от недостиг или от по-високи цени. Затова гледам положително на този сигнал, макар че е само първа стъпка в решаване на казуса", изрази мнението си Николов.

"Оттам нататък най-важното, което трябва да се осигури, е работата на рафинерията. Разбира се, нейната продукция може да бъде заменена с внос, стига да има откъде да внасяме", каза икономистът и посочи, че има варианти за внос на неруски горива, например от румънската рафинерия, стига тя да може да гарантира достатъчно количества.

Снимка: БГНЕС

Бюджет 2026: най-големите проблеми

Николов, както и мнозинството от анализаторите, не е оптимист за бюджет 2026. Поведението на самите му автори е доста показателно, смята той - ключовите икономисти и финансисти от управляващата коалиция го представят "леко със срам". Най-големите проблеми, по думите му, са липсата на реформа на разходната част, че автоматично се увеличават заплатите в доста сектори, има пълен отказ от намаляване на разходи, реформите, "ако може така да ги наречем", са насочени към събиране на повече средства от бизнеса и работещите, а не към някакви ограничения в разходната сфера. "Най-големият проблем – начинът, по който той (бюджетът, бел. ред.) се отнася към работещите", посочи икономистът и цитира вдигането на вноските за пенсия и рязкото покачване на прага на максималния осигурителен доход.

Оценка на АИКБ от 2020 г. показва, че оттогава размерът на сивата икономика "не мърда" от 21-22%, каза Николов във връзка с двойното повишаване на данък "дивидент" от 5 на 10%. "Най-вероятно ще видим едно сериозно увеличение на сивите практики, което ще намали и потенциалния ефект от приходите в бюджета", прогнозира той.

Според него е трудно да се отличи един виновник, защото всичко е "поредица от грешни решения".

"Средносрочно залагаме много големи бомби за начина на живот, за начина, по който функционира държавата, и включително за данъчния си модел", добави той. "Нещо, което може да се случи, е под натиска на растящите разходи да трябва да се промени данъчният модел, което би довело до по-голям натиск върху работещите и би изтласкало много бизнеси извън страната. Много лошият сценарий е гръцкият, румънският сценарий".

