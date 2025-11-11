„Черен петък” в Yettel носи отстъпки до 70% през целия ноември

Тази година кампанията „Черен петък” в Yettel продължава цял месец, като предлага на потребителите намаления за смартфони и аксесоари на някои от най-популярните марки. Отстъпките достигат 70% и са валидни с двугодишен план Total Unlimited както за покупки в обектите на оператора, така и за Yettel.bg, а доставките от сайта са безплатни за цялата страна. Офертите са валидни до 23:59 часа на 30 ноември или до изчерпване на количествата.

Кампанията на телекома включва богат набор от устройства на Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, Motorola, OPPO, Realme, TCL, ZTE и други. Ето кои са някои от най-търсените предложения:

Samsung Galaxy S24 FE 5G 256GB впечатлява с камера, която е способна да прави зашеметяващи портрети дори при слаба светлина с Pro Visual Engine системата. Снимките могат да бъдат редактирани, ретуширани и изцяло преобразявани с интелигентните функции на Galaxy AI, като Photo Assist и Portrait Studio. Батерията предлага достатъчно издръжливост за непрестанно видеовъзпроизвеждане до 28 часа или стриймване на музика до 81 часа. Смартфонът е с 40% отстъпка от Yettel през целия ноември и може да бъде закупен за 24.59 лв. / 12.57 евро на месец с двугодишен план Total Unlimited MAX (с месечен абонамент за първите 12 мес. 75.99 лв. | 38.85 евро), както и за 503.99 лв. / 257.69 евро в брой.

MOTOROLA Edge 50 Fusion 5G 256GB 2025 Edition подобрява мобилното изживяване с бързия и надежден процесор Snapdragon 7 Gen 2. Неговият 6,7-инчов Endless Edge дисплей се „разлива” по рамката и така придава усещане за елегантност, комбинирана с високи технологии. Основната камера на модела е 50 MP, допълнена от 13 MP ултраширокоъгълна, а предната е 32 MP. Капацитетът на батерията се равнява на 5000 mAh, а бързото зареждане, достигащо 68W, може да възвърне 50% от заряда само за 15 минути. Смартфонът е със 70% отстъпка през ноември, като може да бъде закупен за 2.32 лв. / 1.19 евро на месец или 46.93 лв. / 23.99 евро в брой в комбинация с двугодишен договор за план Total Unlimited MAX (с месечен абонамент за първите 12 мес. 75.99 лв. | 38.85 евро).

HONOR Magic7 Lite 5G 256GB е един от най-здравите телефони на пазара, благодарение на технологията HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, която подобрява надеждността му с цели 166% и го прави устойчив дори на падания от 2 метра. Дисплеят му предлага режим на комфорт за очите с безрисково затъмняване, основната 108 MP камера е с оптична стабилизация, а батерията е с огромен капацитет от 6600 mAh. Моделът е с 60% отстъпка, което означава, че може да бъде закупен за 7.59 лв. / 3.88 евро на месец, или 143.99 лв. / 73.62 евро в брой с двугодишен план Tota Unlimited MAX (с месечен абонамент за първите 12 мес. 75.99 лв. | 38.85 евро).

Samsung Galaxy A56 5G 128GB прави AI функции като Circle to Search with Google и Object Eraser по-достъпни от всякога. С първата лесно се открива информация за даден обект само с едно ограждане, а с втората се премахват елементи от снимки. OLED дисплеят на този модел не натоварва очите дори при продължително ползване, а от Samsung обещават 6 големи ъпдейта на операционната система, което значи, че устройството ще бъде актуално за години напред. Цената му през този месец в Yettel е намалена с 50%, когато бъде комбиниран с двугодишен план Total Unlimited MAX (с месечен абонамент за първите 12 мес. 75.99 лв. | 38.85 евро) и възлиза на 13.99 лв. / 7.15 евро на месец, или 289.99 лв. / 148.27 евро в брой.

ZTE Nubia Focus 2 Ultra 5G 512GB се отличава с уникален дизайн на задната камера, който включва въртящ се пръстен. С него може да се приближава и отдалечава кадърът, точно както при обективите на професионалните фотоапарати. Моделът изпъква и с ярък, 6,8-инчов AMOLED дисплей, който се опреснява с до 120Hz, както и с голяма батерия от 5000 mAh, с опция за бързо зареждане. Смартфонът идва в комплект с Camera Case - специален калъф, с който телефонът може да се превърне в класически фотоапарат, както и Selfie Stick Tripod (селфи стик и трипод в едно). До края на месеца устройството е със 70% отстъпка при подписване на двугодишно споразумение Total Unlimited MAX (с месечен абонамент за първите 12 мес. 75.99 лв. | 38.85 евро) и може да бъде закупено за 2.69 лв. / 1.38 евро на месец или 53.99 лв. / 27.60 евро в брой.

ZTE Blade V60 Vita 256GB съчетава елегантен дизайн с 6,6-инчов дисплей, който се опреснява с до 120Hz. Базовите 8 GB RAM могат да се разширят до 20 GB с виртуална памет, като това допълнително подобрява потребителското изживяване. Вътрешното пространство за съхранение от 256 GB е достатъчно да побере над 50 000 снимки, 60 000 песни или 900+ епизода от любимите телевизионни сериали. Цената на устройството е със 70% по-ниска в Yettel този месец, когато бъде подписан двугодишен договор към план Total Unlimited MAX (с месечен абонамент за първите 12 мес. 75.99 лв. | 38.85 евро), и възлиза на 20.99 лв. / 10.73 в брой.

Yettel предлага на своите клиенти не само значителни намаления при закупуване на мобилни устройства и аксесоари, но и допълнителна стойност чрез специалния пакет с услуги „Смартфон вселена“. Всеки смартфон, закупен от Yettel, е с 3-годишна гаранция без допълнителни разходи, вместо стандартната двугодишна, а услуги като „Смартфон диагностика“, „Рециклирай и спести“ и оторизираният сервиз на оператора осигуряват грижа през целия жизнен цикъл на устройствата.