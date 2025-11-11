Елвира Георгиева: Баба Ванга ме посъветва за кого да се омъжа (ВИДЕО)

Певицата Елвира Георгиева призна пред Гала в предаването "На кафе", че преди години лично се е срещнала с баба Ванга, като това е станало благодарение на големия актьор Георги Парцалев. Нещо повече, 63-годишната изпълнителка разкри, че пророчицата я посъветвала да се омъжи за композитора Владимир Наумов. Припомняме, че сегашният съпруг на Елвира е пластичният хирург д-р Николай Георгиев. С Владимир са успели да запазят добри отношения, като той е приятел и с настоящия ѝ мъж.

Какво сподели Елвира за срещата си с Ванга

"Пътувахме с Парцалев до Петрич и благодарение на него успях да се видя с Ванга. Никога не бях виждала такова море от хора пред къщата ѝ на Рупите. Тогава бях много млада и бях малко изплашена от срещата си с нея. Не бях омъжена още за Владимир Наумов, но тя ми каза: "Този Наумов го вземи го, добър е". Имах чести обриви и тя ми каза: "Роди и ще ти мине"." Елвира така и не става майка, като не е коментирала дали това е по медицински причини или е лично решение.

За завръщането към музиката

След 22-годишна пауза, една от емблематичните фигури на българската естрада се завърна с нова песен, нова творческа енергия и много вълнение. Парчето ѝ се казва "Има ли, Господи, грешна любов". Текстът е написан преди 24 години от бившия ѝ съпруг Владимир Наумов и дълго време чака своето време да оживее.

"Преди 3 години попаднах случайно на текста, докато разчиствах архиви. Прочетох го и се разплаках. Разбрах, че моментът е дошъл", призна Елвира преди дни в предаването "Събуди се".

В създаването на видеоклипа участват двама от най-близките ѝ хора – съпругът ѝ д-р Георгиев и мениджърът ѝ Евгени Боянов. Сниман на лично и емоционално място, клипът е визуално продължение на песента – нежно, деликатно, но изпълнено с вътрешна сила.

Дългата ѝ пауза е белязана от дълбока лична болка

"Изпитвах такава вътрешна рана, че години наред не можех да слушам дори собствените си песни. Бягах от тях. Беше ми нужно време, за да израсна, да озрея и отново да се свържа с музиката си", сподели тя със сълзи на очи. Има подготвени още няколко песни, но не мисли за "голямо завръщане", а за осъзнато творческо пътешествие, в което всяка стъпка има значение.