11 ноември 2025, 06:10 часа 258 прочитания 0 коментара
Жълт и оранжев код за проливни дъждове

Жълт и оранжев код за проливни дъждове в страната. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°, а максималните - между 10° и 15°, в София – около 11°. Валежи ще има на много места в страната, по-значителни в североизточните райони. През втората половина на деня валежите от запад ще започнат да спират. Облачността над западните райони ще се разкъсва и намалява. В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина - временно силен вятър, пише Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Времето по морето и планините

Снимка: БГНЕС

Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина.

Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

През следващите дни в планините и планинските райони ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще стихне и на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Температурите ще се понижат, повече минималните, и в четвъртък и петък ще бъдат между 1° и 6°, а максималните ще са предимно между 12° и 17°.

В събота ще духа слаб западен вятър и в повечето райони мъглите ще се разсеят. Ще преобладава слънчево време, а температурите ще се повишат слабо.

Антон Иванов
