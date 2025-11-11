Атентатор се взриви на входа на оживена сграда: Има загинали и ранени в Пакистан (ВИДЕО)

Дванадесет души са загинали, а двадесет и седем други са ранени при самоубийствен атентат пред съд в пакистанската столица Исламабад, съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde. Инцидентът е станал във вторник, 11 ноември. Нападателят се е опитал да „влезе в сградата на съда, но не успял да го направи, а се е насочил към полицейско превозно средство “, каза пред репортери министърът на вътрешните работи Мохсин Накви. Властите се опитват да го идентифицират.

Експлозията, чута на няколко километра разстояние, е станала, докато районът обикновено се посещава от стотици посетители, присъстващи на изслушванията, съобщава американската информационна агенция Associated Press (AP).

🇵🇰 12 people have been killed and over 20 injured in a suicide explosion that took place outside the #Islamabad’s District Court.#Pakistan pic.twitter.com/GAWLGoSzxo — Ali (@AliJaved29) November 11, 2025

Разказът на очевидците

„Докато паркирах колата си и влязох в комплекса , чух силна експлозия на входа“, каза адвокатът Рустам Малик пред Agence France-Presse (AFP). „Беше пълен хаос, адвокати и хора тичаха вътре в комплекса. Видях две тела да лежат близо до портата и няколко коли да горят“, добави той.

Кой е отговорен за нападението?

Пакистанските талибани поеха отговорност за нападението. „Във вторник един от нашите членове нападна съд в Исламабад“, се казва в изявление на групата, споделено с журналисти. „Атаки ще бъдат извършвани срещу тези, които издават решения, основани на неислямски закони, срещу тези, които ги изпълняват, и срещу тези, които ги защитават, докато шериатът не бъде установен в цялата страна “, продължава изявлението. ОЩЕ: Талибаните обвиниха Пакистан за провала на поредния кръг мирни преговори