Любопитно:

Атентатор се взриви на входа на оживена сграда: Има загинали и ранени в Пакистан (ВИДЕО)

11 ноември 2025, 14:59 часа 211 прочитания 0 коментара
Атентатор се взриви на входа на оживена сграда: Има загинали и ранени в Пакистан (ВИДЕО)

Дванадесет души са загинали, а двадесет и седем други са ранени при самоубийствен атентат пред съд в пакистанската столица Исламабад, съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde. Инцидентът е станал във вторник, 11 ноември. Нападателят се е опитал да „влезе в сградата на съда, но не успял да го направи, а се е насочил към полицейско превозно средство “, каза пред репортери министърът на вътрешните работи Мохсин Накви. Властите се опитват да го идентифицират.

Експлозията, чута на няколко километра разстояние, е станала, докато районът обикновено се посещава от стотици посетители, присъстващи на изслушванията, съобщава американската информационна агенция Associated Press (AP).

 

Разказът на очевидците

„Докато паркирах колата си и влязох в комплекса , чух силна експлозия на входа“, каза адвокатът Рустам Малик пред Agence France-Presse (AFP). „Беше пълен хаос, адвокати и хора тичаха вътре в комплекса. Видях две тела да лежат близо до портата и няколко коли да горят“, добави той.

Кой е отговорен за нападението?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пакистанските талибани поеха отговорност за нападението. „Във вторник един от нашите членове нападна съд в Исламабад“, се казва в изявление на групата, споделено с журналисти. „Атаки ще бъдат извършвани срещу тези, които издават решения, основани на неислямски закони, срещу тези, които ги изпълняват, и срещу тези, които ги защитават, докато шериатът не бъде установен в цялата страна “, продължава изявлението. ОЩЕ: Талибаните обвиниха Пакистан за провала на поредния кръг мирни преговори

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Пакистан Талибани самоубийствен атентат Исламабад
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес