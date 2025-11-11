Любопитно:

Разкриха българска следа в голяма схема за измами с ДДС и коли в Гърция

11 ноември 2025, 14:43 часа 349 прочитания 0 коментара
Разкриха българска следа в голяма схема за измами с ДДС и коли в Гърция

Гръцките данъчни власти разкриха сложна схема за измама с ДДС, включваща трансгранична търговия с употребявани превозни средства в рамките на Европейския съюз, съобщи гръцката медия Kathimerini. Според Независимата агенция за публични приходи (AADE), няколко гръцки търговци на автомобили са се сговорили с българска фиктивна компания, за да укрият плащането на ДДС по време на вноса на превозни средства в Гърция.

Подробности за схемата

Българската фирма е купувала автомобили от Германия по обичайната система на ДДС, след което ги е препродавала на гръцки компании, използвайки фалшифицирани фактури, които са прилагали неправомерно схемата за облагане на маржа на ЕС. ОЩЕ: Как да продадете колата си бързо, безопасно и изгодно

Твърди се, че гръцките вносители са използвали тези фактури, за да избегнат плащането на съответния ДДС на митницата.

Загубите за гръцката държава

Властите досега са проследили 19 превозни средства – предимно луксозни модели – на стойност над 885 000 евро, като загубите на държавата от ДДС се оценяват на над 212 000 евро.

AADE заяви, че разследването продължава, като използва инструменти за цифрово проследяване и кръстосана проверка, за да идентифицира допълнителни случаи на подобно укриване на данъци в сектора на употребяваните автомобили, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Три вида употребявани автомобили, които да избягвате

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция укриване на данъци измама българска следа
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес