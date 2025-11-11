Разкриха българска следа в голяма схема за измами с ДДС и коли в Гърция

Гръцките данъчни власти разкриха сложна схема за измама с ДДС, включваща трансгранична търговия с употребявани превозни средства в рамките на Европейския съюз, съобщи гръцката медия Kathimerini. Според Независимата агенция за публични приходи (AADE), няколко гръцки търговци на автомобили са се сговорили с българска фиктивна компания, за да укрият плащането на ДДС по време на вноса на превозни средства в Гърция.

Подробности за схемата

Българската фирма е купувала автомобили от Германия по обичайната система на ДДС, след което ги е препродавала на гръцки компании, използвайки фалшифицирани фактури, които са прилагали неправомерно схемата за облагане на маржа на ЕС.

Твърди се, че гръцките вносители са използвали тези фактури, за да избегнат плащането на съответния ДДС на митницата.

Загубите за гръцката държава

Властите досега са проследили 19 превозни средства – предимно луксозни модели – на стойност над 885 000 евро, като загубите на държавата от ДДС се оценяват на над 212 000 евро.

AADE заяви, че разследването продължава, като използва инструменти за цифрово проследяване и кръстосана проверка, за да идентифицира допълнителни случаи на подобно укриване на данъци в сектора на употребяваните автомобили, пише още гръцкото издание.