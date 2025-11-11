Инсталация за безплатна бира отвори в София

В София може да бъде намерена първата автономна инсталация за безплатна бира* в България. Иновативният проект носи името "КРАЙпът". Съоръжението се намира на ниво 0 в Sofia Ring Mall и цели да провокира обществения разговор за отговорната консумация на алкохол и безопасното поведение на пътя. Чрез силни послания, обединени под мотото "Оправданията не стигат далече", инсталацията се противопоставя на опасната самоувереност на пияното шофиране, която често води до трагични инциденти на пътя.

Стартът на кампанията бе даден с откриващо събитие с представители на институции, медии, партньори и гости. Владан Матич приветства гостите и сподели повече за дългогодишния ангажимент на компанията към каузата на отговорното шофиране. "Казахме силно и категорично: алкохолът и шофирането не вървят заедно. Оттогава това послание достигна до милиони хора, провокира обществения диалог по темата и – силно вярвам – спаси животи. Тази година продължаваме да търсим промяна на поведението, като предизвикваме нагласите с една смела и различна кампания. Изправяме се срещу опасната самоувереност, която често води до трагедии, говорим за оправданията, за последиците, но и за алтернативата", заяви Матич, който благодари на всички партньори за подкрепата.

Чрез интеракцията си с "КРАЙпът" потребителите ще могат да покажат избора, който правят всеки ден – да шофират или не след употреба на алкохол – като натиснат един от двата бутона на инсталацията. Техният избор ще ги отведе до един от двата резултата – поощрение с безалкохолна бира** за избралите отговорното поведение, а за призналите, че карат пили – храна за размисъл с провокация. Тя идва под формата на специално създаден за кампанията деформиран празен кен, който визуално напомня катастрофирал автомобил.

За да бъде челният сблъсък с арогантността още по-силен, всеки кен от кампанията е брандиран с различни оправдания, които често водачите използват пред себе си и околните, за да си позволят да седнат зад волана след употреба на алкохол: "Пил съм, ама карай", "Нищо ми няма", "Ей го къде е", "Няма какво да стане" и др. Колекцията от кенове с оправдания "оживява" и в дигитална кампания в профилите на "Алкохолът е лош шофьор" във Facebook и в Instagram.

Специално участие в събитието взе и комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция", при Главна дирекция "Национална полиция", която представи актуални данни за управлението на пътни превозни средства след употреба на алкохол. Министерството на вътрешните работи, чрез Главна дирекция "Национална полиция" и отдел "Пътна полиция", е водещ институционален партньор на "Алкохолът е лош шофьор" от старта на инициативата през 2008 г.

"Оправданията не стигат далече" е провокираща кампания, но по един отговорен и смислен начин. Търсихме силни послания, към които да не можеш да останеш безразличен. Трябваше ни и смела механика, с която да накараме хората да ги чуят, да се замислят и може би да направят правилния избор, преди да седнат зад волана следващия път. Защото оправданията могат да сложат край на пътя, но само ако сме слепи за алтернативата. Затова с "КРАЙпът" не заклеймяваме, а отваряме очи", заяви Гергина Дерилова, която представи креативната концепция и посланията на кампанията.

*Бирата, която инсталацията предлага, е с 0.0% алкохолно съдържание.

**Бирата и алтернативните артикули са налични до изчерпване на количествата.